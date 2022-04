Volley, raggiunto l'obiettivo dei play-off

Al palasport "Cupola" di Altamura, ultima uscita della regular season che va nel migliore dei modi per le biancorosse che con un netto 3-0 (parziali di 25-15; 26-24; 25-15) battono Gioia e volano momentaneamente seconde a +1 dal Monopoli sconfitto in contemporanea dal Castellaneta.CRONACA – Non basta il pubblico e gli obiettivi, a far entrare subito in gara le biancorosse, che sotto di due, si trovano a dover inseguire già a inizio set. Il pareggio è immediato, il Gioia non molla e torna subito avanti, ma a questo punto la risposta della Leonessa è più netta con 4 punti break e un 6-3 sul punteggio. Vantaggio consolidato dalle biancorosse, che mantengono il +3 fino a quota 14, poi un ulteriore break, interrotto e ripreso, sul 16-12, lancia a +8 la squadra di mister Marchisio, sul 20-12. Inutili le poche risposte nel finale delle ospiti, la Biscò balla tra il +7 e il +9, in poche battute, poi sul 24-15 arriva il primo set point, vinto. 25-15 il primo parziale e gara subito in discesa, dunque.Il secondo set mostra un Gioia nettamente più in partita. Meno errori in servizio da parte delle giocatrici ospiti, che anche in questo caso dopo un avvio ottimo ad aprire il set, 0-2, vengono riprese dalle biancorosse, ma in questo caso riescono a ritrovare subito un nuovo netto vantaggio, grazie a un break capace di lanciarle sul +3 prima, 2-5, e +5 dopo, per il punteggio di 3-8. Momento complicato, questo per le padroni di casa, che in più occasioni non riescono a centrare un vero break, restando comunque a -5 (6-11) prima della svolta. Un break importante diventa di fatto la svolta dell'intera partita biancorossa. Ben 6 i punti realizzati capaci di portare sul 12-11 le biancorosse, un vantaggio minimo, che rimette in equilibrio la partita che la Leonessa schioda ulteriormente con un break che stacca dal pari 14 al 17-14. A questo punto della gara, la Leonessa sembra prendere in mano le redini e fiondarsi verso una chiusura del set tranquilla. Tutto ciò non accade quando, nonostante il +4 (21-17), la Leonessa non trova l'allungo finale e le due squadre tornano in parità sul 23-23. A conquistare il set point sono proprio le leonesse che però vedo annullarsi la prima chance, ma non la seconda, aggiudicandosi per 26-24 anche il secondo set.Il set finale non cambia copione in avvio rispetto ai precedenti. Ancora una volta 0-2 ospite e 2 pari della Leonessa. Il Gioia ritrova il +2, subito dopo il pareggio, ma non dura. Sul 4-6 torna a macinare punti la Leonessa. Ben 10 il break di punti biancorosso che stravolge la serata. Sul 14-6, Gioia trova il settimo punto della gara, ma non basta a rimettersi in corsa. La Leonessa è affamata, sbrana ancora e va sul +10, 17-7. Un margine sempre più ampio e destinato ad ampliarsi ancora. +12, +13 e poi ancora +14, con il quale si arriva al set point: 24-10. Inutili i 5 annullati del Gioia, sul 25-15 la Leonessa conquista il set e porta a casa gli ultimi tre punti della regular season.