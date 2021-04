Volley: quante emozioni, ed è 5 su 5!

Strepitosa partita andata in scena all'IISS "Michele De Nora" di Altamura per il recupero della quinta giornata di Serie C femminile di pallavolo tra quelle che sono la prima, la Volleyup, e la seconda forza del campionato, la Biscò Leonessa: si è chiusa per 3-2 (21-25; 25-21; 25-19; 20-25; 15-12) al tie-Break per le padrone di casa.Per via dell'indisponibilità dei palazzetti di Acquaviva e Altamura la gara è stata disputata in comune accordo in casa della Leonessa, arrivata a questa partita senza l'indisponibile Modeo operata di recente al tendine di Achille.Cronaca - La gara mostra fin da subito l'equilibrio che ci si aspettava, nessuna delle due squadre, nel primo set, come nel resto della gara, riesce veramente a prevalere sull'altra e il primo break di punti consecutivi viene messo a segno dalla Volleyup che riesce a prendere il largo con un +4 solo sul 13-17. Serie di punti che si rivela decisiva per l'andamento del primo set, visto che, nonostante grinta e voglia, capace di far accorciare subito a -2 la Leonessa, sono poi le Libellule a mettere a segno una buona serie di punti, potandosi sul +6, 15-21, che la Leonessa avvicina, ma non scavalcato ai fini del risultato finale di 21-25 Volleyup.Il ritmo e il tema della partita non cambiano nel secondo set. La Leonessa si infrange spesso sul muro innalzato dalle giocatrici ospiti che a contempo faticano a far sbagliare le avversarie in fase difensiva. Nel secondo set, sono infatti gli errori a farla da padrone e ci vuole ancora un break di punti della Volleyup a far pendere l'equilibrio della gara da uno dei due lati, con un + 5 sul 5-10. Il set non è però finito e la Leonessa, come spesso ha fatto in queste prime uscite, dimostra di saper far male anche quando sembrerebbe tutto perduto e sotto 10-15 reagisce e trova una serie di punti utile a raggiungere la parità a quota 17 e 19 poi. A questo punto è la Volleyup a cedere completamente il passo alla Leonessa staccandosi a -4 e chiudendo il set con lo stesso parziale del precedente, ma a proprio favore, 25-21.Come più volte ripetuto, l'equilibrio e il livello delle due squadre è stato fin da subito visibile al "De Nora". Il terzo set ripete con costanza ciò che i primi due set hanno messo in mostra. Portato a casa dalla Leonessa con il parziale di 25-19, ma andando in svantaggio a -4 sul 5-9, per poi reagire, rimontando 13-13 e poi vanificando il time out ospite intento a fermare il break biancorosso, che invece prosegue con rabbia fino ad un secondo time out quando il risultato è di 19-14. Il +5 resta e diventa +6, poi nel parziale finale del set.È invece vinto dalle libellule il quarto set, per 20-25 e questa volta con un set più equilibrato ancor più dei precedenti. Le due squadre, infatti, questa volta controbattono punto su punto, letteralmente, per gran parte del set, arrivando a braccetto fino 19-20, quando la Leonessa non tiene e perde il ritmo crollando a -4 interrotto al set point, ritardato al turno successivo, ma inevitabile.Nel tie-break, infine è la Leonessa ad averla vinta dopo i primi punti a braccetto spezzati dal cambio di campo, avvenuto sull'8-7, quasi a rispondere ad un'indecisione arbitrare che aveva rimpiazzato con un'ammonizione a Marchisio la confusione tra primo e secondo arbitro. Alla ripresa del gioco, infatti, la Leonessa allunga a +5, sul 12-7, concede alle ospiti di riavvicinarsi sul 14-12 sprecando due match point, ma alla fine vincono 15-12, accorciando così in classifica sulle avversarie, in un campionato sempre più scoppiettante.