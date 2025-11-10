PanBiscò Leonessa Altamura
PanBiscò Leonessa Altamura
Volley

Volley: prima vittoria bianco-arancio in trasferta

PanBiscò Leonessa si impone al tie-break a Vasto contro l'Altino

Altamura - lunedì 10 novembre 2025 9.00
Serie A2 Lega volley femminile
7^ giornata di andata - Vasto (Chieti)
Tenaglia Altino Volley - PanBiscò Leonessa Altamura 2-3
Set: 18-25, 18-25, 25-20, 25-22, 11-15

Prima vittoria in trasferta per PanBiscò Leonessa Altamura che conquista il suo secondo tie-break consecutivo. Stavolta, dopo la vittoria casalinga contro il Fasano, a Vasto dove ha superato le padrone di casa della Tenaglia Abruzzo Altino, al termine di una partita rocambolesca e ricca di emozioni.

Le altamurane partono fortissimo, mostrando subito grande intensità e precisione sia in attacco che in difesa. I primi due set vengono dominati con sicurezza e lucidità, chiusi entrambi sul 18-25, con una PanBiscò Leonessa capace di imporre ritmo e qualità. Nel terzo e quarto parziale, però, arriva la veemente reazione della squadra di casa (Un roster giovane ma costruito per competere nella parte alta della classifica. L'Altino, sospinto dal suo pubblico, riesce a ribaltare l'inerzia del match e a portare la gara sul 2-2, dimostrando carattere e determinazione.

Il tie-break si trasforma in un concentrato di tensione ed emozioni: le altamurane, con grande freddezza, ritrovano ordine e precisione, non sbagliando nulla né in difesa né in attacco. Con una prestazione collettiva di altissimo livello e una grande prova di maturità, la PanBiscò Leonessa chiude il set decisivo e conquista un successo fondamentale.

Per gran parte della gara è sembrato giocare in casa grazie agli instancabili "fedelissimi" che hanno sostenuto le leonesse su ogni pallone. Un successo importante, contro un avversario ostico e di alto valore, conferma la crescita del gruppo e la solidità del progetto tecnico. Una vittoria che permette di muovere nuovamente la classifica e di salire ulteriormente, guardando con fiducia ai prossimi impegni.

Nominata migliore giocatrice di giornata la regista della Leonessa Valeria Caracuta. Per Krasteva un personale di 32 punti.

Tabellini
TENAGLIA ABRUZZO ALTINO - PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA 2-3 (18-25, 18-25, 25-20, 25-22, 11-15)
TENAGLIA ABRUZZO ALTINO: Fini (L1), Monaco 6, Polesello 2, Pili, Murmann 6, Marchesini 5, Tesi, Passaro, Gazzola, Ndoye 13, Trampus 4, Farelli, Sassolini 2, Bagnoli 2, Guzin, Siakretava 30. All. Ingratta
PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Riva 16, Soriani 6, Caracuta 1, Bierria 20, Pulliero 9 Krasteva 28, Biagini (L1), Evola, Monitillo 1, Serafini, Ungaro, Chiesa, D'onofrio. All. Dell'Anna. ARBITRI: Erman, Polenta.
NOTE - Durata set: 25', 24', 26', 28', 19' Tot: 2h 02min. MVP: Valeria Caracuta (PanBiscò Leonessa)
