Volley: prima vittoria bianco-arancio in trasferta

Prima vittoria in trasferta per PanBiscò Leonessa Altamura che conquista il suo secondo tie-break consecutivo. Stavolta, dopo la vittoria casalinga contro il Fasano, a Vasto dove ha superato le padrone di casa della Tenaglia Abruzzo Altino, al termine di una partita rocambolesca e ricca di emozioni.Le altamurane partono fortissimo, mostrando subito grande intensità e precisione sia in attacco che in difesa. I primi due set vengono dominati con sicurezza e lucidità, chiusi entrambi sul 18-25, con una PanBiscò Leonessa capace di imporre ritmo e qualità. Nel terzo e quarto parziale, però, arriva la veemente reazione della squadra di casa (Un roster giovane ma costruito per competere nella parte alta della classifica. L'Altino, sospinto dal suo pubblico, riesce a ribaltare l'inerzia del match e a portare la gara sul 2-2, dimostrando carattere e determinazione.Il tie-break si trasforma in un concentrato di tensione ed emozioni: le altamurane, con grande freddezza, ritrovano ordine e precisione, non sbagliando nulla né in difesa né in attacco. Con una prestazione collettiva di altissimo livello e una grande prova di maturità, la PanBiscò Leonessa chiude il set decisivo e conquista un successo fondamentale.Per gran parte della gara è sembrato giocare in casa grazie agli instancabili "fedelissimi" che hanno sostenuto le leonesse su ogni pallone. Un successo importante, contro un avversario ostico e di alto valore, conferma la crescita del gruppo e la solidità del progetto tecnico. Una vittoria che permette di muovere nuovamente la classifica e di salire ulteriormente, guardando con fiducia ai prossimi impegni.Nominata migliore giocatrice di giornata la regista della Leonessa Valeria Caracuta. Per Krasteva un personale di 32 punti.TabelliniTENAGLIA ABRUZZO ALTINO - PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA 2-3 (18-25, 18-25, 25-20, 25-22, 11-15)TENAGLIA ABRUZZO ALTINO: Fini (L1), Monaco 6, Polesello 2, Pili, Murmann 6, Marchesini 5, Tesi, Passaro, Gazzola, Ndoye 13, Trampus 4, Farelli, Sassolini 2, Bagnoli 2, Guzin, Siakretava 30. All. IngrattaPANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Riva 16, Soriani 6, Caracuta 1, Bierria 20, Pulliero 9 Krasteva 28, Biagini (L1), Evola, Monitillo 1, Serafini, Ungaro, Chiesa, D'onofrio. All. Dell'Anna. ARBITRI: Erman, Polenta.NOTE - Durata set: 25', 24', 26', 28', 19' Tot: 2h 02min. MVP: Valeria Caracuta (PanBiscò Leonessa)