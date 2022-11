Volley, poker Leonessa in Serie C

Arriva ancora un successo per la Leonessa che in casa ospita e batte l'ASEM Bari per 3-0 con i parziali di 25-23, 25-10 e 25-10.Nel match del Palasport "Cupola" in via Piccinni, le ragazze altamurane svolgono una partita di massima attenzione e concentrazione e concretizzano al massimo il bottino, mantenendo ancora il primato in solitaria in campionato.CRONACA – Come intuibile dai parziali è il primo set ad essere più equilibrato e combattuto, mentre secondo e terzo set raccontano praticamente una storia a sé; e, però, ugualmente vero, che la Leonessa non è praticamente mai stata in svantaggio durante l'intero corso della gara, ritrovandosi a dover inseguire solo in avvio di ciascun set. Il break in avvio dell'ASEM ne è la dimostrazione, con un -2 subito ribaltato in +2 sul punteggio di 5-3. Poi quelle che sono le sensazioni di chiunque abbia assistito alla gara vengono fuori. L'ASEM, tira fuori grinta e voglia e pur con gli sfavori del pronostico non molla mai, vendendo cara la pelle alle altamurane che non riescono mai ad allungare. L'intero primo set è infatti un "batti e ribatti", in cui ciascun passo della Leonessa susseguiva un passo delle baresi. I break, sempre minimi, non permettono mai l'allungo alla Leonessa, che centra un +5 a metà set, 16-11, come massimo vantaggio. Anche in questo caso, però le baresi non si lasciano staccare, mantenendo il -4 che andranno ad acquisire terminando il precedente break fino al 23-19 e spaventando l'intero Palazzetto, colmo di tifo biancorosso, ad un clamoroso 24-23. La Leonessa comunque concretizza il set, con la caparbietà e la voglia di Facendola.Tutto in discesa, invece, il resto della gara. Nel secondo set, il primo punto è si del Bari, ma la Leonessa ribalta e dà lo strappo sin da subito. Sopra 4-1, inizia ad addolcire il parziale negli scambi successivi, allargando a +4. Sul 10-5 si parla già di +5 e ci vorrà ancora meno per vedere aumentare il vantaggio. A metà set time out ospite con la paura di sfigurare rispetto al set d'avvio, ma di rientro, sotto 13-7, non c'è nulla da fare. Con a servizio Giusi Masiello, la Leonessa si porterà sul 17-7, trovando un nettissimo +10 impensabile, ma la gara non è finita e la Leonessa perfeziona ulteriormente il parziale dopo aver concesso altri tre punti all'ASEM, tornata a -10 con il decimo punto, vincendo il set con una formazione completamente rimaneggiata dai cambi.Simile al precedente il percorso del terzo set. Sotto al primo punto, la Leonessa la ribalta, ma questa volta con più fatica trova il primo strappo che la manda a +2 solo sul 4-2 (e 5-3). In verità, l'ASEM in questo caso il parziale lo ribalta anche, trovando il 5-6 che forse illude il pubblico barese, ma la gara finisce ben presto nuovamente a favore delle altamurane. Prima andate sul +4 (10-6) e in poco più di 9 punti generali già +11, sul 18-7. I time-out ospiti servono a poco, la Leonessa morde ulteriormente la preda e si lancia a +13, fino ad un piccolo abbaglio che costa i due punti che portano a 21-10 il parziale. Il finale è già scritto, 25-10: punto, set, incontro ad Altamura, prima in classifica, da sola e a punteggio pieno.Ora testa alla prossima gara, contro lo Zest a Terlizzi, per la quinta giornata di Serie C.