Volley

Volley: Leonessa PanBiscò travolge l'Offanengo

Seconda vittoria consecutiva in trasferta. Successo pieno (0-3)

Altamura - domenica 23 novembre 2025 20.18
TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO - PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA 0-3 (21- 25, 25-27, 20-25)
TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Coba, Compagnin 2, Meoni, Zago 11, Bellia 13, Resmini, Nardelli 9, Ravazzolo 6, Martinelli 4, Caneva 8, Di Mario (L1), Tommasini (L2). All. Bolzoni. PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Riva 11, Soriani 3, Caracuta 1, Bierria 11, Arciprete, Pulliero 8, Krasteva 24, Biagini (L1), Evola, Monitillo, Serafini, Ungaro, Chiesa, D'onofrio (L2). All. Dell'Anna.
ARBITRI: Paris Fabio, Lorenzin Ruggero. NOTE - Durata set: 27', 28', 25' Tot: 1h 20min. MVP: Valeria Caracuta (PanBiscò Leonessa Volley)

Importante successo della PanBisco' Leonessa Volley Altamura in trasferta. Contro la Trasporti Bressan Offanengo, Krasteva e compagne hanno vinto con un netto 0-3. Si tratta del secondo successo consecutivo in trasferta, dopo quello di Vasto contro l'Altino, stavolta con la posta piena dei tre punti. Senza passare dal tie-break, a cui la Leonessa si era "abbonata" nelle precedenti quattro gare. Grazie a questo risultato, il girone di andata si chiude al quinto posto per la squadra di Dell'Anna.

La gara è stata combattuta ma tutta nel segno dell'Altamura che ha liquidato la pratica in un'ora e venti minuti. Migliorata la ricezione. Questo ha consentito di crescere in attacco, con percentuali di efficienza più elevate. Lotta punto a punto nel secondo set, deciso da un muro di Krasteva che proprio nel secondo set è stata travolgente. Per lei in tutta la gara 23 punti. Partenza sprint delle altamurane anche nel terzo set, poi riacciuffate. Ma in un altro rovescio del versante di gioco Leonessa di nuovo in fuga, quella decisiva, che è stata finalizzata da Gaia Riva (per lei 11 punti oggi). Un errore in attacco delle padrone di casa chiude l'incontro a favore delle bianco-arancio. Migliore in campo l'alzatrice della Leonessa, Valeria Caracuta.

Grande esultanza al termine della gara per un successo pesante, frutto di un gruppo sempre più coeso, determinato e consapevole della propria identità tecnica. La squadra altamurana conclude così un girone di andata in crescita costante, pronta a confermarsi e a lottare per traguardi importanti nella seconda parte della stagione.

Una vittoria importante per raggiungere l'agognato quinto posto: la lotta è molto serrata con un nutrito "affollamento". Ricordiamo che la "stagione regolare" è solo una delle fasi del campionato e non emette verdetti. Dalla stagione regolare si determina la composizione della Pool Promozione (a cui seguiranno i Play-off promozione) e della Pool salvezza. Nel girone B, quello dell'Altamura, le squadre classificate dal primo al quinto posto accedono alla Pool Promozione; le squadre classificate dal sesto al decimo posto vanno in Pool salvezza.

Domenica prossima, prima di ritorno, in trasferta a Imola contro la Clai, battuta ad Altamura nell'infuocato Palazzetto Baldassarra all'esordio della Leonessa in A2.
  • Leonessa Volley Altamura
