Volley: la Leonessa concede subito il bis

In trasferta a Carbonara-Bari, la Leonessa porta a casa anche la seconda uscita stagionale del proprio girone di serie C vincendo 2-3 al tie-break contro l'Amatori. I parziali: 25-18, 14-25, 25-23, 14-25, 9-15.Arriva così il secondo successo in due gare per la formazione bianco rossa che contro l'Amatori non sbaglia e porta a casa altri 2 punti in attesa del recupero della prima giornata rinviata ancora a giovedì.Nel primo set la squadra di casa scappano portandosi subito sul +5 al primo time out ed ampliando a +8. Le nostre ragazze a questo punto reagiscono e rispondono, accorciando a -1 (12-11) a metà set, riprendendo un set che fino a qualche minuto prima sembrava andato perso. Da questo momento l'equilibrio si fa sentire, le due compagini alternano punti sul +3 amatori, continuando a mantenere invariato il distacco fino al 20-17, momento in cui le altamurane cedono il passo agli Amatori che si portano sul +5 all'ultimo time out del set e per poi concludere 25-18.Come nella parte centrale del primo set, il secondo regala tanto equilibrio. Le due squadre regalano spettacolo e punti ambo le parti, mantenendo a lungo la parità, si arriva a braccetto al 9-9, fino ad avere una supremazia ospite, seppur minima, sul 9-12, per poi amplificare a +6 (12-18) per uno strappo decisivo alla conquista del set. Set che infatti viene conquistato di pronta risposta ai due punti ospiti, che raggiunto il 14-20, non reagiscono più agli attacchi e crollano per 14-25.Se per il set conquistato dalla Leonessa si è visto un dominio nel punteggio con un netto +11, diverso è il discorso per il secondo set portato a casa dalle Amatori che faticano a mantenere un vero e proprio vantaggio e, anzi, partono in svantaggio di 2 fino al 5-7, per poi partire ad alternare ogni punto per tutto il set. Un set che si rivela ricco di belle giocate e scambi lunghi e che non vede mai un distacco maggiore di 2 tra le due squadre, chiudendosi, non a caso, 25-23.È, invece, ancora dominato, il set vinto dalla Leonessa, che parte bene, si porta sul +5 (2-7) e amplifica a +11 nel giro di 10 minuti, dando un evidente strappo alla conquista del set, con il risultato di 6-17. A risultato mai effettivamente in discussione per tutto il set, si respira da subito aria di tie-break, anche perché mantenendo sempre un ampio distacco, sempre sul +9, sul 14-23, la Leonessa conquista il 2-2 per 14-25.È un ultimo quarto d'ora di fuoco quello che si vive al tie-break tra Amatori e Leonessa. Giunti a questa parte della sfida, con la Leonessa mai fuori dai giochi in tutti i set, e con equilibri veri e propri alternati da ampi parziali nei due set vinti dalle altamurane, non è da meno l'avvio del set decisivo per la vittoria finale. Il primo scatto ospite, arriva comunque presto, e dopo i primi 4 punti, come al solito equamente divisi, la Leonessa, scappa a +6 al cambio campo. Al cambio campo le cose non variano di molto, il distacco, si diminuisce, +3 ma la Leonessa resta avanti con un solido 7-10 al time out, utile a non perdere la concentrazione per gli ultimi punti della gara. Ora più che mai gli scambi diventano intensi e fino all'ultimo cm del campo, la Leonessa scappa ancora a +5 (8-13) per poi concedere un punto prima della vittoria per 9-15 finale.Un altro buon successo della formazione altamurana allenata dal duo Marchisio-Simone. Due punti comunque importanti in attesa del recupero che fanno godere, almeno per qualche ora, il primato delle leonesse, mantenendo ad alti standard i progressi delle giovani atlete altamurane.