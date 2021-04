Volley: la Biscò Leonessa fa il sorpasso ed è prima

Altra vittoria per la Biscò Leonessa che nel recupero della settima giornata batte il Conversano 3-0 (25-10, 25-8, 25-17 i parziali) portandosi momentaneamente in vetta, vista la sconfitta della VolleyUp Acquaviva. Primato da mantenere con la testa, senza mollare o fare il passo più lungo della gamba, in attesa della prossima gara.CRONACA – All'IISS De Nora la Leonessa parte forte con Lapenna al servizio mettendo a segno subito un break importante di punti ed un +6 all'avvio. Vantaggio incrementato anche dopo il time out del Conversano e fermato solo sull'8-1. Il +7 Leonessa si vede ridurre con nel giro di poche battute in +5 e viene incrementato maggiormente solo sul 13-6. Il margine, sicuro già di suo, si allarga ulteriormente in una fase di completo dominio della Leonessa che arriva a concedere 10 punti nell'intero set, vinto per ben 15 lunghezze, 25-10.Nel secondo set il dominio Leonessa resta invariato, +5 in avvio, ridotto a 7-3 dalle ospiti, ma aumentato ancora a +8 dalla Leonessa completa padrone del campo (11-3 nel punteggio). Al rientro da un time out ospite, il distacco aumenta maggiormente in +10, sul 14-4 e se non per qualche sbavatura, aumenta poco dopo in 17-5. La differenza tra le due compagini è ben delineata tanto da arrivare al set poi con un margine di 17 punti a favore della Leonessa, che sbaglia con Pellicola in battuta, ma agguanta alla palla successiva per 25-8.Difficilmente si è visto un dominio tale nelle recenti gare della Leonessa e purtroppo, o per fortuna per lo spettacolo, il terzo set e ben diverso dai precedenti. La Leonessa, si ritrova infatti sotto per la prima e unica volta nel set per 1-2 e una volta ribaltato, non riesce a prendere il largo, tanto da tenersi incollata sul pari 9 la formazione ospite. Inoltre, le altamurane perdono Nuzzi per infortunio poco prima di giungere al punteggio di parità, ma questo poco influisce sul seguito della gara. Nel giro di pochi punti, infatti inizia a crearsi il margine tra le due squadre. Prima +3 (14-11), poi +5 sul 20-15. Sono dunque inutili gli sforzi del Conversano a non concedere il set. A poco servono i 2 punti a testa successivi, in quanto, giunti 21-17, si ferma il cammino ospite, che concede il set 25-17.I sogni promozione della Leonessa non possono che essere limpidi, dimostrando oggi una netta superiorità contro quella che è la penultima forza del campionato. È però ancora lunga la strada poiché non è da dimenticare che nessuna posizione regala la promozione diretta, ma le prime tre dei quattro gironi andranno a fare i play-off e dunque la strada da fare è ancora lunga e non priva di margini di miglioramento per le ragazze di Marchisio, che intanto si gode imbattuta il primato della classifica.