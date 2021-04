Volley: la Biscò Leonessa come un rullo compressore

Altra vittoria per le biancorosse di mister Marchisio che battono 3-0 la New Volley Polignano con i parziali di 25-23, 25-11, 25-17. Per la Biscò Leonessa, ottava vittoria in otto gare e primato in solitaria, che avvicina sempre più le ragazze ai play-off per la promozione in B, in attesa delle prossime due importanti trasferte contro Volleyup e British Adria.CRONACA - In avvio le ragazze ospiti partono bene, si portano subito sul +2, vantaggio che seppur un primo allungo a +4, viene ridotto e pareggiato e ribaltato dalla Leonessa che va avanti +3 sul punteggio di 9-6. La partita è comunque viva, siamo agli inizi, ed entrambe le compagini partono bene, l'equilibrio è evidente, la New Volley, dapprima pareggia, poi si vede staccare nuovamente a +2, ma non riesce l'allungo alla Biscò Leonessa che anzi, va sotto sul 12-14. Ed è di fatto questo l'andamento del primo set con vantaggi risicati e mai eccessivi, pur trovando un +3, Polignano concede punti decisivi alla rimonta altamurana che anche in questo caso pareggia e torna in vantaggio sul +2, 18-16. Nuova parità al ventesimo punto, poi allungo Leonessa che va al set point sul +3, ma ne spreca due prima di trovare il decisivo 25-23.È la Leonessa nel secondo set a sprecare due doppi vantaggi, prima di trovare un importante +4 che da continuità di punti che trascina il set sull'8-4. Vantaggio che ha modo di incrementare quando nel corso del set, si giunge sul +7 interrompendo la marcia sul 12-5. Il New Volley reagisce molto bene, accorcia a -3 sul punteggio di 13-10. Vantaggio che si vede raddoppiare per merito delle altamurane sul 16-11. Sarà questo l'ultimo punto del set concesso delle leonesse che non vogliono sapere di perdere ulteriori punti, macinando una serie di 9 punti consecutivi ed un set vinto sul 25-11 in completo dominio concretizzato tutto con Anna Masiello al servizio.Striscia di punti consecutivi delle altamurane che si interrompe solo al quarto punto del terzo set già decisivo per l'esito finale. La Leonessa pur concedendo un paio di punti, incrementa ulteriormente il margine, fino ad un +6 (8-2). C'è tanta voglia di chiudere la gara per le altamurane, con Papagno tra le più positive della gara. Anche in questo set, il dominio Leonessa di fatto è assoluto, tanto da arrivare a metà set con un netto +8, incrementato ulteriormente in alcune fasi di gara, come ad esempio sul 15-5 o il 17-7, ma anche ridotto ad un molto netto -3 sul punteggio di 18-15 e con una striscia vincente di punti per le ospiti che spaventa la Biscò Leonessa fino al 20-17. È qui, come anticipato dal parziale finale del set, che la Leonessa torna a fare punti capaci di portare anche il terzo set a casa. Con Nuzzi in battuta, infatti, la Leonessa ancora una volta non sbaglia mai e chiude vincendo 25-17 il set ed il match.Altra vittoria, l'ottava, come già anticipato, per la Leonessa attesa da due trasferte difficili nelle prossime uscite. Leonessa che non smette di sognare, ma con i piedi di piombo, sapendo che tutto può ancora succedere in vista dei play-off prima di guadagnarsi la promozione.