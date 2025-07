Volley: l'Altamura si iscrive alla serie A2 femminile

Presentati i documenti in Lega. Scambio titolo con Esperia Cremona

Dalla B1 alla A2 femminile di volley grazie ad uno scambio di titoli sportivi con la Esperia Cremona. E' il doppio salto della Panbiscò Leonessa Altamura che ha presentato domanda di iscrizione alla serie A2.Si sono chiusi oggi, alle ore 12.00, i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A 2025-26. Nei tempi e nelle modalità previste dal Regolamento di Ammissione ai Campionati, sono pervenute alla Lega Pallavolo Serie A Femminile le richieste di iscrizione alla serie A2 da queste società:Akademia Sant'Anna (ME)Altino Volley (CH) richiedente titolo da Pallavolo CastelfrancoClai Imola Volley (BO)Futura Volley Giovani (VA)Marsala Volley (TP) richiedente titolo da Volley Team BolognaPallavolo Concorezzo (MB) richiedente titolo da Pallavolo Lecco Alberto PiccoPallavolo Vallecamonica Sebino (BG)Roma Volley (RM)Trentino Volley (TN)Volleyball Casalmaggiore (CR)Volley Club Il Podio Fasano (BR)Volley Fratte (PD)Volley Melendugno (LE)Volley Millenium Brescia (BS)Volley Modena (MO)Volley Offanengo (CR)Volley Talmassons (UD)Se iscrizione sarà accolta, la sede di gioco sarà il palazzetto dello sport "Baldassarra" in via Manzoni.(Onofrio Bruno)