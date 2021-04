Volley, continua marcia vincente della Biscò Leonessa

Non vuole saperne di interrompere il sogno la Biscò Leonessa Altamura che nella decima giornata di Serie C batte, alla palestra IISS "Michele De Nora" di Altamura, l'Amatori Bari con il punteggio di 3-1 (parziali di 25-19; 22-25; 25-15, 25-19) mettendo a segno ulteriori tre punti importanti per la corsa ai play-off agguantando la British Adria in vetta.CRONACA – Avvio equilibrato della partita, con le due squadre che alternano i primi punti ribaltando di volta in volta il vantaggio della gara. È con Nuzzi in battuta che la Leonessa allunga sul +3, 7-4 nel punteggio, iniziando a prendere le distanze in un match che mantiene l'equilibrio previsto per gran parte del match. Siamo ormai sul +5 quando un fallo fischiato a Lacalamita fa tornare in corsa Amatori che nonostante le buone difese altamurane torna sotto di tre sul 15-12. Non si fa attendere la reazione delle biancorosse allenate da Marchisio che tornano sul +5 in poche battute (18-13) ed anzi, allungano ulteriormente sul +8 quando 22-14 sembra ormai pronta a chiudere il primo set. A nulla serve la reazione delle baresi allenate da Cassano che pur portandosi sa -5, 22-17 e sfruttando i due set point mancati dalla Leonessa, concede il set per 25-19.Nel secondo set, la Leonessa ringrazia il doppio errore delle ospiti e con Papagno si porta sul +3, caso isolato il punto barese, che non basta a fermare la corsa altamurana bloccata solo sul 5-1. Come nel primo set, l'equilibrio, nel punteggio e nella gara è evidente e regge, Amatori accorcia a -2 e non varia, fino al 9 pari e al 12-12, pari ripetuto ancora a quota 14. Trova il modo di tornare in controllo la Leonessa sul punteggio di 17-14, divenuto 21-17 dopo due break a testa capaci di accendere il finale, quando, l'Amatori riesce a rimontare, andando sul 22-22 e vincendo il set senza sprecare set point delicati per le sorti della gara.Nel terzo set la Leonessa ha la reazione che tanto ci si aspettava per non farsi intimorire da una squadra che non cede mai il colpo. Facile per le biancorosse andare subito in vantaggio, +3 (4-1), più complicato tenerlo, visto il pareggio delle ospiti con una buona serie. Si deve arrivare sul punteggio di 10-6, per mantenere vedere ancora una Leonessa controllare il set, con un +4, incrementato al rientro da un time out in +5 dalle biancorosse. Dominio del set, che non sembra veramente in discussione anche se in un primo momento viene ridotto il vantaggio, che nella successiva fase della gara diventa +7, con la Leonessa avanti 21-14 e capace di vincere il set concedendo un solo ulteriore punto, risultato: 25-15 e 2 set a 1 Leonessa.Si apre con uno splendido ace di Masiello il quarto e ultimo set della gara che vede un netto controllo della partita da parte delle biancorosse. Leonessa che, infatti, stacca subito a +4 le avversarie, e pur cercando con dei time out di fermare la corsa biancorossa, l'Amatori si vede staccare prima a -6 e poi addirittura a +9 sul punteggio di 14-5. Con divario stabile e gara in apparenza in cassaforte, l'Amatori reagisce e spaventa Marchisio che deve, a margine ridotto a -7 sul 16-9, prendere delle contromisure efficaci, visto che la Leonessa si riporta a +9 (18-9). Ma come detto l'Amatori non lascia vita facile alle avversarie e ritarda la sua sconfitta il più possibile, arriva a -6 nei punti successivi, 19-13, e nonostante il nuovo +8 altamurano sul 22-13, riuscendo a trovare anche un clamoroso -4 sul 23-19. È però, come detto, solo ritardata l'inevitabile sconfitta sul punteggio di 25-19.Primato, dunque, per la Leonessa, che va a pareggiare in vetta alla classifica la British Adria, con una prestazione solida, nei momenti cruciali della gara.