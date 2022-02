Volley: Biscò Leonessa si arrende al Grottaglie

Nella Palestra Polifunzionale di Leporano, va in scena la dodicesima giornata di campionato di Serie C con la Biscò Leonessa ospitata dalla capolista Volley Tempesta Grottaglie. Con il covid a giocare la sua parte tra i tanti impegni rimandati da parte di entrambe le squadre, la Leonessa arriva alla gara con una scia di due sconfitte all'attivo di cui la gara di andata fa da miccia ed alimentata dalla sconfitta contro la Windor Crispano; ma come annunciato, non domata dalla sfida odierna che costa la terza sconfitta in campionato per 3-1 con i parziali di 19-25, 30-28, 25-18 e 25-22.Quella che va in scena è una partita comunque bella, di buon volley con due squadre attente in ogni fase dell'incontro, capaci di regale spettacolo per tutto il match. È della Biscò il primo set dell'incontro. Un primo set che ha visto la Leonessa sempre un passettino avanti rispetto alle padroni di casa nella fase iniziale per poi iniziare a prendere il sopravvento nella fase centrale in cui il vantaggio inizia a prendere consistenza, iniziando da un +4 sul 6-10, per poi aumentare a +6 sul 9-14, prima di un buon break casalingo che pure riesce a portarsi in vantaggio 19-17 prima di subire una bella rimonta da parte delle ragazze di mister Marchisio capaci di conquistare con un unico break il set per 19-25.Tanto equilibrio anche nel secondo set, quello che già da punteggio annuncia una punteggio mai davvero certo. A mantenersi con discreto margine di vantaggio è la squadra di casa, che con un +4 trascina su questo ritmo la Leonessa fino all'16-12 ed in cui il vantaggio iniziale permetteva forse maggiore sicurezza nella gestione nel punteggio al Tempesta, tanto da mantenere sui vari tentativi di break della Leonessa un vantaggio simili o poco più esile di +3. È in questa fase della gara che la grinta altamurana si fa sentire, tanto da agguantare il pareggio a quota 18. Il buon momento della Leonessa è evidente, tanto da andare in vantaggio 21-23 in quello che poi diventa un set folle. La Volley Tempesta va al primo set-point 24-23 grazie a un buon break di rientro dal match point, ma lo sciupa così come sciupa il successivo tentativo, poi è la Leonessa ad ottenerne due per poi sciuparne, fino a ritrovarsi a concederne uno 28-27 anche questo neutralizzato, ma seguito da un ulteriore ed ultimo set point, vinto 30-28.C'è equilibrio anche nei successivi due set dell'incontro. In entrambi i casi il set incomincia con tanto equilibrio e scambio di punti, nella fase centrale è poi il Tempesta a prendere le redini della gara nel terzo set, iniziando a prendere il largo sul 14-12 dopo piccoli vantaggi della Leonessa mai del tutto decisivi ed allungando a +7 a piccoli passi, fino a concludere 25-18 il set. Nel quarto ed ultimo, l'equilibrio resta costante, il set si conclude 25-22 segno di come solo nella fase finale di quest'ultimo la Leonessa abbia davvero perso le forze per lottare.Una sconfitta amara per le altamurane, quinte ma con una gara in meno rispetto alle squadra davanti, pronte a trovare la forma mentale migliore per riuscire a tornare a fare punti importanti nelle prossime uscite lasciando alle spalle il brutto momento.