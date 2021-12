Volley: Biscò Leonessa sempre in vetta

Volley Up Acquaviva - Biscò Leonessa volley 0-3 (11-25; 17-25; 19-25)Una vittoria che vale i 3 punti per restare ancorati in vetta a pari punti del Monopoli. Contro la Volley Up Acquaviva è andata in scena la quarta giornata del campionato di Serie C, girone B, di volley femminile. Una vittoria importante per le altamurane che non solo la lascia in vetta pronta a confermare l'ottima stagione passata, ma che vale anche tre punti contro una formazione ostica come dimostrato anche la scorsa stagione.Il primo set si apre subito con un break biancorosso capace di mettere subito una netta firma al primo set andando +9 in avvio che pur interrotto non blocca una serie micidiale delle altamurane, che da Leonessa, aggredisce le sei ragazze padrone di casa che si ritrovano a dover inseguire un +14 (2-16) oltre la metà set. Un set dominato, praticamente senza storia, il primo della partita. Benché la Leonessa ceda punti alla Volley Up, le bianco-blu non sono in grado di reggere il confronto nel primo set. Inutili il 5-18, o il 7-23. Serve a salvare la faccia il triplo set-point annullato dall'Acquaviva, in un set chiuso comunque 11-25.Storia diversa l'avvio della seconda frazione di gioco. Seppur i primi due punti sono altamurani, la Volley Up reagisce e resta nel passo delle leonesse. Il primo "vero" break del set è quello che lancia l'Altamura sul 5-9 dopo la parità a quota 5. Ulteriore margine, la Leonessa lo trova nei successivi istanti; +6 a metà set, accorciato a -2 dall'Acquaviva sul 9-11. Altro strappo al set, decisivo, per la Leonessa, è il trittico di punti che porta sul +8 il punteggio, 10-18. Un margine che regge fino a fine gara, se pur sporcato a tratti dalle padrone di casa, che al set point ci arrivano sotto con questo punteggio, senza riuscire ad evitare l'inevitabile.Ancor più combattuto il set finale, quello che chiude la gara. Anche in questo caso l'equilibrio nei punti iniziale è presente, ma questa volta a prendere il largo sono le acquavivesi, che seppur con un misero +3, controllano per un attimo la gara. Un attimo durato pochi minuti, che viene subito ripreso dalla Leonessa che agguanta a pari 8 il risultato e lo porta sul pari 12 a braccetto con l'Acquaviva, capace ancora di trovare un nuovo vantaggio, +3 sul 16-13, ma anche di farsi riprendere ancora dalla Leonessa che dal 16 pari cambia marcia e stacca a +5. Inutile il break della Volley Up che porta al -4, nel parziale finale della gara, con la Leonessa che conquista e vince il set point senza concedere ulteriori punti.Primato a pari punti con il Monopoli per la Leonessa che attende ad Altamura il Volley Tempesta Grottaglie per la quinta giornata di campionato. Avversaria ostica, che segue a 10 punti, uno in meno della Biscò, con una sola sconfitta, per 3-2, contro l'altra capolista del campionato.