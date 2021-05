Volley: Biscò Leonessa conclude al primo posto

Ad Acquaviva va in scena l'ultima giornata della regular season tra due squadre certe dei play-off, ma anche pronte a dare spettacolo per competere per delle migliori posizioni, con la Leonessa che cerca il primato e la Volley Up la seconda posizione. A spuntarla sono le biancorosse che portano a casa uno 0-3 importante, in una partita molto equilibrata e di gran livello disputata tra le due squadre con i parziali di 23-25, 23-25 e 15-25 e che vale l'accesso, da prima nel girone, ai play off della quale si attende la prima avversaria.CRONACA – Nessuna delle due formazioni riesce a prendere il sopravvento nelle prime fasi di gara, primo set che resta fin da subito in equilibrio, ma con la Volley Up che sembrerebbe averne di più tanto da gestire in vantaggio la gara, tenendo a -2 le altamurane. Il primo vero allunga è un netto +5 delle padrone di casa, che vanno avanti 9-4 e conservano il vantaggio nelle successive battute, incrementandolo ancora sul +6 sul 13-7. Ma la Biscò non ci sta a perdere ed è proprio qui che arriva la reazione, riuscendo a raggiungere il pareggio senza concedere alcun punto. Giunti sul 13 pari la partita si gioca punto su punto, con la Biscò che a volte sembrerebbe davvero poter staccare, ma senza successo, se non su un vantaggio di un paio di punti e subito pareggiati dalle padrone di casa che ritrova anche il vantaggio sul 22-21. Giunte 23 pari, è la Leonessa ad avere la meglio chiudendo il set senza concedere punti al set point, sul 23-25.Stesso esito e stesso stile di partita anche nel secondo set, con le due compagini che non riescono a prendere il sopravvento e giocano, battagliando, a pari passo per gran parte del set. Piccolo break biancorosso sul punteggio di 4-6, con un +2 mantenuto fino al pari 9, prima di ampliarsi a +3 sul 9-12. Vantaggio che tende ad aumentare ancora quando la Leonessa va +4, fino, poi, ad azzerarsi sul 19-19. Ancora una volta, si giunge in parità a quota 23 e ancora una volta sarà la Leonessa a vincere il set senza concedere punti al set point sul punteggio, come detto, di 23-25.Storia a sé il terzo set, con la Leonessa a questo punto pronta a lottare per il set decisivo della regular season che significherebbe primato. Ha un andamento completamente diverso, infatti, il terzo set che vede fin da subito le altamurane allungare sulle Libellule per 1-4. Volley Up che in un primo momento riesce anche a sistemare il punteggio sul 5 pari, ma ritrova l'allungo a +3 la Leonessa subito dopo, conservandolo ancora una volta fino ad un nuovo pareggio giunto questa volta sul punteggio di 10-10. Terzo allungo, questa volta davvero decisivo è quello altamurano che allunga, prima ancora a +3 sul 12-15, poi allarga ulteriormente il margine arrivando a collezionare un break di 5 punti consecutivi capaci di chiudere nella testa, quanto meno, la gara, andando avanti 13-20 ed interrotte dal quattordicesimo punto della Volley Up. Sarà solo un altro il punto concesso dalla Leonessa, ovvero quello del 15-23, prima che il set si chiudesse ancora una volta senza errori giunti al set point e con un, questa volta netto, 15-25 ed un primato importante.