Volley: Altamura ammessa al campionato di serie A2 femminile

Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, riunitosi oggi, sabato 12 luglio, ha preso atto dell'esito dell'esame svolto sulle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A1 e Serie A2 per la stagione 2025-26, secondo quanto previsto dalle Norme di Ammissione emanate dal Consiglio Federale FIPAV. La valutazione è stata effettuata dalla Commissione Ammissione ai Campionati, composta da professionisti in ambito economico-finanziario e legale.Sempre nella giornata odierna, il CdA ha provveduto a trasmettere al Consiglio Federale della FIPAV – cui spetta la pronuncia definitiva – gli elenchi dei Club ammessi dalla Commissione.Per quanto riguarda la Serie A1, sussistono i requisiti che legittimano l'ammissione di tutte le 14 Società che ne avevano fatto richiesta:Serie A1 TigotàAgil Volley (NO)Azzurra Volley Firenze (FI)Black Angels Perugia Volley (PG)Chieri '76 Volleyball (TO)Cuneo Granda Volley (CN)Helvia Recina Volley Macerata (MC)Imoco Volley (TV)Mega Volley (PU)Pallavolo Pinerolo (TO)Pallavolo Scandicci Savino Del Bene (FI)Polisportiva A. Consolini (RN)Pro Victoria Pallavolo (MI)Uyba Volley (VA) richiedente titolo da Uyba Volley Busto ArsizioVolley Bergamo 1991 (BG)Per quanto riguarda la Serie A2, sussistono i requisiti che legittimano l'ammissione di tutte le 18 Società che ne avevano fatto richiesta:Akademia Sant'Anna (ME)Altino Volley (CH) richiedente titolo da Pallavolo CastelfrancoClai Imola Volley (BO)Futura Volley Giovani (VA)Marsala Volley (TP) richiedente titolo da Volley Team Bologna (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari)Pallavolo Concorezzo (MB) richiedente titolo da Pallavolo Lecco Alberto PiccoPallavolo Vallecamonica Sebino (BG)Roma Volley (RM)Trentino Volley (TN)Volleyball Casalmaggiore (CR)Volley Club Il Podio Fasano (BR)Volley Fratte (PD) (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari)Volley Melendugno (LE) (Ammessa con riserva relativa agli oneri bancari)Volley Millenium Brescia (BS)Volley Modena (MO) (Ammessa con riserva relativa al campo di gioco)Volley Offanengo (CR)Volley Talmassons (UD)A completare l'elenco della Serie A2, confermata la partecipazione del Club Italia.Nella domanda di iscrizione, la società altamurana ha indicato come sede di gioco il palazzetto dello sport "Baldassarra" in via Manzoni.