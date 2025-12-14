Volley A2: un'altra vittoria sfumata e sono 4 sconfitte di fila

Serie A2 femminile - 4^ giornata di ritornoSet: 25-23, 25-22, 20-25, 21-25, 16-18; durata totale 2h 22'E' un film già visto quello di oggi sul parquet del palazzetto "Baldassarra" di Altamura. In pratica, è andata in onda la replica della gara contro la capolista Talmassons persa pure al tie-break dopo una progressione altalenante.Sì, perché anche nella quarta giornata di ritorno, contro una delle più forti del campionato (la seconda in classifica Brescia) la Leonessa PanBiscò va avanti di due set ed ha pure la possibilità di chiudere con un tondo 3-0. Invece non concretizza due match-point. Il fronte si ribalta e il Brescia, alla fine, vince al tie-break ai vantaggi. Anche stavolta, nei momenti cruciali, è mancato quel mix di fortuna e cattiveria agonistica che serve quando è il momento di chiudere la partita.La gara si risolve nel quinto e decisivo set. Parte bene l'Altamura (4-0; 6-2) poi il Brescia ripristina l''equilibrio che dura fino agli ultimi scambi, dove è la Millenium Brescia a dimostrarsi più lucida e concreta, chiudendo sul 16-18 e conquistando una vittoria di grande peso al termine di una gara rocambolesca ed emozionante.Peccato. E' la quarta sconfitta di fila per le bianco-arancio. Con tutte le attenuanti possibili per questi insuccessi nel girone di ritorno, e senza dimenticare che si tratta pur sempre di una neopromossa, bisogna evidenziare che la posizione di classifica sarebbe stata sicuramente più generosa se qualche partita non si fosse persa... per strada.