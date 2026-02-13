PanBiscò Leonessa - foto Lega volley
PanBiscò Leonessa - foto Lega volley
Volley

Volley A2: sfide decisive in casa per la salvezza

Servono grinta e concretezza alla PanBiscò Leonessa

Altamura - venerdì 13 febbraio 2026
Dopo aver osservato il turno di riposo nella scorsa giornata, la PanBiscò Leonessa è pronta a tornare in campo per la terza giornata di andata della Pool Salvezza. Domenica 15 febbraio, con fischio d'inizio alle ore 17, le Leonesse ospiteranno la "È Più Casalmaggiore" (Cremona) al PalaBaldassarra di Altamura, inaugurando un ciclo decisivo di quattro gare casalinghe consecutive.

Si apre così un mese fondamentale da vivere interamente nella tana altamurana, un periodo che potrebbe risultare determinante per la conquista della permanenza nel campionato di Serie A2 anche nella prossima stagione. La formazione di coach Dell'Anna arriva all'appuntamento dopo la battaglia di Marsala, dove prima della pausa ha ceduto soltanto al tie-break contro il Marsala Volley, conquistando comunque un punto prezioso. Un risultato che ha confermato carattere e competitività del gruppo, ora desideroso di riscattarsi e di capitalizzare al massimo il fattore campo.

Dall'altra parte della rete ci sarà una Casalmaggiore ferita, reduce dalla sconfitta interna per 3-0 contro la CLAI Imola Volley nella seconda giornata di Pool Salvezza. Un ko che ha lasciato la formazione lombarda al penultimo posto in classifica con 10 punti, in coabitazione con Concorezzo. Il roster a disposizione resta però di assoluto valore, con le centrali spesso protagoniste, l'opposta Ravarini e la banda Costalli a rappresentare punti di riferimento offensivi. La PanBiscò Leonessa potrà contare su un organico quasi al completo: buone notizie arrivano anche da capitan Soriani, in netto miglioramento dopo l'infortunio rimediato nella gara contro Marsala.

L'obiettivo è chiaro: sfruttare il calore del PalaBaldassarra, imporre il proprio ritmo di gioco e conquistare punti pesantissimi in chiave salvezza. In città cresce l'attesa per il ritorno delle Leonesse davanti al proprio pubblico. Il PalaBaldassarra si prepara a spingere la squadra con il consueto entusiasmo dei fedelissimi e di tutta la tifoseria altamurana, in un impianto che si preannuncia nuovamente sold out. Tutti gli ingredienti sono sul tavolo per una sfida ad alta intensità, equilibrata sin dalle prime azioni. Del resto, in questa Pool Salvezza ogni set e ogni punto valgono oro per entrambe le squadre, determinate a difendere con forza la categoria.

APPUNTAMENTO 📍 Palazzetto Dello Sport Luca Baldassarra – Altamura
Domenica 15 febbraio 2026 Ore 17:00
PanBiscò Leonessa Vs E' Più Casalmaggiore
ARBITRI: De Orchi, Lanza Claudia; VIDEO CHECK: Schipa Marta
  • Leonessa Volley Altamura
