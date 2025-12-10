Volley A2: ostica trasferta veneta per l'Altamura

La Panbiscò Leonessa Volley si prepara al secondo impegno consecutivo ad altissimo coefficiente di difficoltà. Dopo la straordinaria prestazione offerta contro la capolista CDA Volley Talmassons, la formazione biancorossa è attesa domani (giovedì 11 dicembre) alle ore 20:30 al Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe (Padova), per affrontare la seconda forza del campionato: la forte Nuvolì Altafratte.Le leonesse arrivano alla dodicesima giornata forte di una partita che ha lasciato il segno. Contro Talmassons, prima in classifica e dominatrice del campionato, le ragazze di coach Dell'Anna hanno giocato una gara di altissimo profilo tecnico e mentale, portandosi avanti 2–0 e arrivando anche a un passo dal clamoroso 3–0, quando nel terzo set conduceva 24-21. Solo una rimonta ospite nel finale ha impedito un'impresa storica, con la partita poi chiusa dalle friulane al tie-break. Nonostante la sconfitta per 3-2, per la Panbiscò Leonessa si è trattato di un punto pesante e meritato, frutto di una prova di grande maturità, ritmo e coraggio: un segnale forte al campionato e alle dirette concorrenti.La squadra altamurana è reduce da due stop consecutivi (3-1 a Imola e 3-2 contro Talmassons), ma con la consapevolezza di aver ritrovato carattere, qualità di gioco e un'identità sempre più definita. Di fronte ci sarà una Nuvolì Altafratte in fiducia e in ottima forma: la formazione padovana ha vinto 8 delle 11 partite disputate, è reduce dal successo esterno per 3-1 sul campo della Volley Altino, e occupa il secondo posto in classifica con 24 punti. Sul piano statistico e numerico si nota generale equilibrio e con la compagine murgiana più produttiva in fase offensiva, mentre Altafratte eccelle a muro e dai nove metri, caratteristiche che la rendono una delle squadre più complete e pericolose del campionato. Classifica e obiettivi Il momento è delicato ma allo stesso tempo stimolante per la Panbiscò Leonessa, attualmente settima con 13 punti, a sole tre lunghezze dalla zona playoff (Pool Promozione): un traguardo assolutamente alla portata, soprattutto con la continuità e l'intensità mostrate nella gara contro la capolista.Altafratte, con i suoi 24 punti, insegue da vicino la vetta e vorrà difendere il secondo posto davanti al proprio pubblico. Verso un'altra grande sfida Quella di giovedì si preannuncia come una partita di grande intensità e valore, tra due squadre che amano giocare a ritmi alti e che stanno mostrando qualità importanti. Per le Leonesse di Puglia sarà un nuovo test di maturità: consapevoli della propria crescita, forte dell'identità ritrovata e determinata a dare continuità alla prestazione che ha fatto vacillare la capolista. La squadra altamurana scenderà in campo dunque con fiducia, voglia di riscatto e la certezza di poter dire la sua anche contro una delle big del campionato.La gara di andata è terminata con una vittoria della Nuvolì Altafratte che si è imposta con il risultato di 3-0 (25-21, 25-20, 25-23).