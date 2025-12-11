foto Panbiscò Leonessa Altamura
foto Panbiscò Leonessa Altamura
Volley

Volley A2: nulla da fare per l'Altamura

Leonessa PanBiscò sconfitta a Padova (3-0)

Altamura - giovedì 11 dicembre 2025 22.11
Partita a senso unico in terra veneta, a Trebaseleghe (Padova), a favore delle padrone di casa della Nuvolì Altafratte che si impongono 3-0 contro la PanBiscò Leonessa Altamura. I set: 25-21, 25-20, 25-16 (durata totale 1h 17').

Abbastanza tirati i primi due parziali, il terzo senza storia. Nel complesso l'Altafratte ha confermato la sua forza e non ha lasciato alcuna possibilità al sestetto bianco-arancio di imbastire il proprio gioco. Per la squadra altamurana è il terzo stop di fila. Nelle tre gare è stato ottenuto un punto, contro la capolista Talmassons, nell'appassionante gara casalinga finita al tie-break.
  • Leonessa Volley Altamura
