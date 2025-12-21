Volley
Volley A2: netta vittoria altamurana a Modena
La PanBiscò Leonessa riprende il suo cammino
Altamura - domenica 21 dicembre 2025 18.28
Netta vittoria della PanBiscò Leonessa Altamura in casa della Volley Modena. Risultato tondo: 0-3 (21-25, 19-25, 20-25).
Gara a senso unico. Un successo molto utile in chiave pool salvezza (servono i punti guadagnati durante la stagione regolare) ma anche per riprendere il cammino verso la quinta posizione, considerando che la metà classifica è corta, con varie squadre in pochi punti.
Gara a senso unico. Un successo molto utile in chiave pool salvezza (servono i punti guadagnati durante la stagione regolare) ma anche per riprendere il cammino verso la quinta posizione, considerando che la metà classifica è corta, con varie squadre in pochi punti.