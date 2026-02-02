Volley A2: gara combattuta a Marsala, quinto set fatale

MARSALA VOLLEY: Pozzoni 17, Caserta12, Cecchini, Kosonen 9, Torok, Grippo, Ferraro 8, Giulì, Varaldo 1, Cicola (L1), Taje 9, Vighetto 19. All. Giangrossi.PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Riva, Soriani 9, Caracuta 1, Bierria 17, Arciprete 15, Pulliero 13, Krasteva 17, Biagini (L1), Evola, Monitillo 1, Serafini, Ungaro, Chiesa, D'Onofrio (L2). All. Dell'Anna.ARBITRI: Bonomo Andrea, De Luca LorenzoNOTE - Durata set: 32', 30', 19', 28', 31' 14.. MVP: Ferraro Florencia.Prima giornata della Pool Salvezza, il "secondo campionato" che consiste in un girone a 9 in cui si decidono la permanenza in serie A2 e tre retrocessioni in A3. Esordio amaro ma ricco di segnali positivi per la PanBiscò Leonessa. Sul difficile campo del Marsala Volley, le leonesse escono sconfitte solo al tie-break al termine di una partita combattutissima, decisa ai vantaggi nel quinto set con il punteggio di 21-19 in favore delle padrone di casa.Coach Dell'Anna si affida al sestetto iniziale composto da Caracuta in cabina di regia, Arciprete (non al meglio per un fastidio alla schiena accusato nel riscaldamento) e Bierria in banda (l'americana reduce da una settimana complicata e senza allenamenti per problemi fisici), Krasteva opposta, Soriani e Pulliero al centro, con Biagini nel ruolo di libero. Marsala risponde con Ferraro al palleggio, Pozzoni e Kosonen in banda, Voghetto opposta, Caserta e Taje centrali e Cicola libero.Gara difficile sin dal primo set, vinto largamente dalle padrone di casa, e altalenante nel punteggio: le altamurane hanno risposto colpo su colpo. Nel corso della gara la capitana Valentina Soriani è stata costretta a lasciare il campo per una lieve distorsione alla caviglia, poi è rientrata stringendo i denti per guidare con autorevolezza le biancorosse al 23-25 del quarto set e lasciare il verdetto al tie-break.Quinto set: nuovamente motivate, le bianco-arancio partono meglio (0-2, 1-3), allungando fino al 5-8 al cambio campo. Marsala però non molla e rientra fino al 12-12. Da lì in poi è una battaglia punto a punto, senza esclusione di colpi, che si decide solo ai vantaggi: sul 21-19 Marsala trova lo spunto decisivo e conquista la vittoria.Nonostante la sconfitta, la PanBiscò Leonessa porta a casa un punto fondamentale per la classifica, salendo a quota 18 e raggiungendo in vetta la Tenaglia Abruzzo Altino, ferma in questo turno di riposo. Le leonesse osserveranno ora il turno di riposo nella prossima giornata, prima di tornare in campo davanti al proprio pubblico nella terza giornata della Pool Salvezza.La classifica:Tenaglia Abruzzo Altino Volley 18 (una partita in meno)Panbisco' Leonessa Altamura 18Clai Imola Volley 16Marsala Volley 12Trasporti Bressan Offanengo 9Club Italia 10e'piu' Casalmaggiore 10Clerici Auto Concorezzo 9Volley Modena 3