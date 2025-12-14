Foto Leonessa Panbiscò
Foto Leonessa Panbiscò
Volley

Volley A2: Altamura, l'obiettivo è rialzarsi

Tre sconfitte consecutive per Leonessa Panbiscò. Oggi c'è il forte Brescia

Altamura - domenica 14 dicembre 2025 10.00
PanBiscò Leonessa Volley – Valsabbina Millenium Brescia
Palazzetto dello Sport "Luca Baldassarra" - ore 17.00

La tredicesima giornata di campionato porta ad Altamura una sfida dal fascino speciale. Al PalaBaldassarra, infatti, la PanBiscò Leonessa attende la Valsabbina Millenium Brescia, terza forza del torneo e protagonista di un periodo particolarmente brillante. Le lombarde arrivano in terra pugliese forti di due successi consecutivi, l'ultimo dei quali maturato con un convincente 3-0 sulla Tenaglia Abruzzo Altino. Una striscia positiva che certifica l'ottimo stato di forma del gruppo bresciano, sempre più lanciatissimo nella parte alta della classifica. Clima opposto in casa Altamura, dove le murgiane devono fare i conti con un momento delicato.

Il pesante 3-0 incassato contro l'Altafratte, a seguito di una prestazione sotto gli standard ed opaca, ha prolungato a tre il numero di sconfitte consecutive, un trend che la PanBiscò è determinata a invertire proprio davanti al suo pubblico. La squadra altamurana è chiamata a ritrovare certezze, ritmo e concretezza per rilanciare la propria marcia in un campionato che resta aperto e combattuto. A rendere la sfida ancora più significativa è la valenza storica del confronto: in campo scenderanno la Leonessa d'Italia e la Leonessa di Puglia, un duello simbolico che unisce tradizione, identità e orgoglio territoriale. Un match che promette intensità, emozioni e un'atmosfera di grande coinvolgimento sugli spalti.

Insomma motivazioni differenti sulle due metà del campo. L'Altamura ha necessità di rialzarsi.
  • Leonessa Volley Altamura
