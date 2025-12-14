Volley A2: Altamura, l'obiettivo è rialzarsi

PanBiscò Leonessa Volley – Valsabbina Millenium BresciaPalazzetto dello Sport "Luca Baldassarra" - ore 17.00La tredicesima giornata di campionato porta ad Altamura una sfida dal fascino speciale. Al PalaBaldassarra, infatti, la PanBiscò Leonessa attende la Valsabbina Millenium Brescia, terza forza del torneo e protagonista di un periodo particolarmente brillante. Le lombarde arrivano in terra pugliese forti di due successi consecutivi, l'ultimo dei quali maturato con un convincente 3-0 sulla Tenaglia Abruzzo Altino. Una striscia positiva che certifica l'ottimo stato di forma del gruppo bresciano, sempre più lanciatissimo nella parte alta della classifica. Clima opposto in casa Altamura, dove le murgiane devono fare i conti con un momento delicato.Il pesante 3-0 incassato contro l'Altafratte, a seguito di una prestazione sotto gli standard ed opaca, ha prolungato a tre il numero di sconfitte consecutive, un trend che la PanBiscò è determinata a invertire proprio davanti al suo pubblico. La squadra altamurana è chiamata a ritrovare certezze, ritmo e concretezza per rilanciare la propria marcia in un campionato che resta aperto e combattuto. A rendere la sfida ancora più significativa è la valenza storica del confronto: in campo scenderanno la Leonessa d'Italia e la Leonessa di Puglia, un duello simbolico che unisce tradizione, identità e orgoglio territoriale. Un match che promette intensità, emozioni e un'atmosfera di grande coinvolgimento sugli spalti.Insomma motivazioni differenti sulle due metà del campo. L'Altamura ha necessità di rialzarsi.