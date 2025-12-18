Volley A2: a Modena vietato sbagliare per l'Altamura

14^ giornata – Serie A2 Tigotà 2025/2026Volley Modena - PanBiscò Leonessa21-12-2025, ore 17.00 - Pala MadibaLa PanBiscò Leonessa Volley si prepara ad affrontare la 14ª giornata di campionato viaggiando alla volta del difficile campo di Volley Modena, fanalino di coda della classifica ma squadra tutt'altro che da sottovalutare. La sfida si presenta particolarmente delicata per entrambe le formazioni, che stanno attraversando un momento negativo sotto il profilo dei risultati.Le ragazze di coach Dell'Anna arrivano infatti da quattro sconfitte consecutive, ma possono comunque contare su un bilancio stagionale che al momento recita 4 vittorie complessive in campionato, dato che consente alle altamurane di occupare l'ottava posizione in classifica. Una classifica estremamente corta, con appena cinque punti di distanza dal quinto posto, a conferma di quanto ogni gara possa incidere in maniera determinante.Tra gli ultimi risultati negativi spiccano le due sconfitte interne contro Brescia e la capolista Talmassons. Queste due gare hanno lasciato un po' di amaro in bocca per non essere riusciti a portare a casa l'intera posta in gioco, visti gli iniziali parziali di 2-0 in favore delle altamurane. L'ultima vittoria risale alla 9ª giornata, con il netto successo per 3-0 sul campo di Offanengo. Nonostante ciò, è altresì evidente il fatto che le ragazze della PanBiscò Leonessa, quando scendono in campo, esprimendo nel migliore dei modi tutti i fondamenti, riescono a mettere in difficoltà qualsiasi avversaria.Dall'altra parte della rete ci sarà una Volley Modena che, nonostante l'ultima posizione in classifica e le 5 sconfitte consecutive, ha dimostrato di poter essere pericolosa. Le emiliane hanno infatti conquistato finora 2 vittorie in campionato, entrambe arrivate al tie-break: una proprio nella gara d'andata contro la PanBiscò Leonessa e l'altra tra le mura amiche contro Altafratte, sempre con il punteggio di 3-2. Numeri che raccontano di una squadra capace di lottare e di rendere complicata la vita alle avversarie, soprattutto in casa, dove ha spesso dato filo da torcere anche a formazioni di alta classifica. Per le murgiane la gara assume un'importanza fondamentale: serve una vittoria per invertire la rotta, ritrovare fiducia e autostima e rilanciare l'umore dell'ambiente.In palio ci sono punti pesanti in chiave classifica e in vista di una possibile pool salvezza. Si prospetta dunque una partita molto equilibrata e combattuta, nella quale entrambe le squadre andranno a caccia di punti fondamentali. Una sfida da affrontare con grande attenzione, intensità e determinazione, perché il momento della stagione non consente più passi falsi.