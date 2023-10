Domenica da incorniciare: 1-0 al Gravina e primo posto solitario

Domenica da incorniciare per la Team Altamura, nella quinta di andata della serie D - girone H. La squadra di Giacomarro si aggiudica il derby della Murgia contro Fbc Gravina. Partita molto intensa, finita 1-0, con la decisiva rete di Lattanzio al 18' del primo tempo.Il vantaggio dopo un'azione di Loiodice che ha calciato in porta, sulla respinta del portiere gialloblu Lattanzio è stato veloce a infilare la palla in rete. In campo superiorità altamurana. I padroni di casa hanno avuto almeno altre due opportunità per chiudere la partita nel primo tempo. E invece si è esposta alla reazione di Fbc Gravina."L'abbiamo dominata - ha detto con soddisfazione il tecnico Giacomarro, ex di turno, al Gravina per due stagioni - . Però a volte queste partite le pareggi pure e sarebbe stato un peccato. Quando hai tutte queste azioni per chiudere la partita, le devi sfruttare, ci vuole cattiveria, cinismo. Solo questo è mancato perché a livello di tempra mentale, agonismo, qualità abbiamo messo tutto. Siamo stati superiori. Sicuramente una vittoria meritata".In apertura di gara è stato osservato un minuto di raccoglimento per la morte prematura di Paolo Natalicchio, difensore altamurano protagonista della stagione in C2 dell'Altamura durante la gestione Tafuni.Con i tre punti e con il concomitante pareggio della Fidelis Andria a Martina (0-0), la Team si gode la vetta solitaria della classifica. E domenica l'avversaria di turno è proprio la Fidelis. Una dura trasferta per i biancorossi che misureranno le proprie ambizioni con un'altra delle formazioni più accreditate di questa stagione.