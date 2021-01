Team Altamura, subito il riscatto in casa

Vince e convince la Team Altamura. In casa infligge una sconfitta al Fasano, per 2-0. In questo modo viene subito dimenticata l'amara trasferta di Nardò di domenica scorsa, con una partita persa in extremis.Due reti, una per tempo: Fedel nel primo, Guadalupi nel secondo. L'Altamura resta in scia, nella parte alta della classifica. Dopo 12 partite, la squadra biancorossa è seconda solo al Casarano da cui è distanziata tre punti. Ma bisogna ricordare che oggi Picerno e Sorrento oggi non hanno giocato per il rinvio, lo stesso è avvenuto per il Taranto che ha ben tre gare in meno.Prossimo impegno per la Team in trasferta ad Andria.