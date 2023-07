Soccer Altamura vince il campionato ASC Bari

Fine di stagione entusiasmante per lache, con la seconda squadra, ha conquistato la seconda edizione deldi calcio a 5 femminile "National Cup Woman". Le ragazze guidate da Vincenzo Tassielli, dopo aver superato in semifinale la Sportivamente Amici, nell'atto finale, andato in scena ieri sera presso il centro sportivo Di Palma Sport di Bari, hanno sconfitto la Santo Stefano Modugno per 5 a 2.La partita, a dire il vero, non si era messa bene con le murgiane che si sono ritrovate sotto con la marcatura firmata da. Poi, la Soccer, su indicazione di mister Tassielli, ha alzato il baricentro mettendo in difficoltà le avversarie che, nel giro cinque minuti, sono state colpite per tre volte da una superlativa. La Santo Stefano Modugno non si è persa d'animo e conha accorciato le distanze. Nel finale di frazione, alcune parate di Montecalvo e un po' di fortuna hanno consentito alle biancorosse di andare al riposo in vantaggio.Ad inizio ripresa il tema tattico non è cambiato ed è salita in cattedra ancora Montecalvo che, con l'aiuto del palo, è riuscita a mantenere la Soccer in vantaggio. A metà ripresa la squadra biancorossa è riuscita a riprendere il pallino del gioco, costringendo le avversarie a rifugiarsi nella propria metà campo. Tante le occasioni ma il risultato non è cambiato, almeno fino a minuti finali quando è arrivato il poker dial termine di un'azione corale e un'autorete a seguito di un'azione sulla fascia di Carone che ha fissato il punteggio sul 5 a 2 finale.Molto soddisfatto Vincenzo Tassielli: "É stata una bella e combattuta da entrambi le parti. Ottima la reazione della squadra dopo lo svantaggio iniziale. Si è conclusa nel migliore dei modi una stagione bella ed avvincente. Abbiamo messo le basi per qualcosa di importante e per questo ringrazio tutte le ragazze."Per la Soccer Altamura, dunque, non poteva esserci un finale di stagione migliore che riscatta, pur parzialmente, la delusione per il mancato accesso ai playoff della prima squadra.Nel frattempo la società prosegue la costruzione della formazione per la prossima stagione. La dirigenza della società altamurana, in attesa dei primi botti di calciomercato, ha trovato l'accordo per proseguire conche, quindi, sarà ancora biancorossa . La forte calcettista barese, dopo aver iniziato la scorsa stagione nelle fila della New Cap San Michele dove non trovava molto spazio, durante la finestra invernale di calciomercato, ha deciso di accettare la corte di mister Tassielli & Co., trasferendosi in biancorosso. Per lei la seconda parte della stagione è stata ricca di soddisfazioni con ben 18 gol messi a segno, alcuni dei quali decisivi. "Penso che - ha dichiarato il pivot altamurano - la scorsa stagione sia andata più che bene sia a livello personale che a livello collettivo, arrivando quarte." Poi, per quando riguarda la nuova stagione ha aggiunto: "Da quest'anno mi aspetto molto di più, c'è tanta voglia di fare. Il gruppo c'è ed è formidabile. Insomma. Sono pronta a dare delle grandi soddisfazioni". Con quella di Barbara Minafra sono tre le conferme rispetto alla passata stagione e, in attesa che arrivino altri rinforzi, nelle prossime settimane sono attese altre conferme.