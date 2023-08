Serie D, la composizione del girone H. Si comincia il 10 settembre

Il Dipartimento Interregionale della Lega nazionale dilettanti ha ufficializzato la composizione dei gironi della Serie D 2023-2024: nove gironi, dei quali A e B a venti squadre e i restanti a 18, per un organico di 166 club. Il Campionato d'Italia, l'unico nel panorama nazionale che abbraccia tutte le Regioni, prenderà il via domenica 10 settembre.La Team Altamura è inserita sempre nel girone H. Questa è la composizione:Angri, Barletta, Bitonto, Casarano, Città di Fasano, Città di Gallipoli, Fidelis Andria, Gelbison (Vallo della Lucania), Fbc Gravina, Manfredonia, Martina, Matera, Nardò, Paganese, Palmese, Rotonda, Santa Maria Cilento, Team Altamura.Si comincia, come sempre, con la Coppa Italia. Domenica prossima la Team Altamura è attesa al "Vito Curlo" di Fasano. Fischio d'inizio alle ore 17.00.