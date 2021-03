Serie C, la Leonessa supera un altro ostacolo

Arrivano altri 3 punti d'oro ad Altamura, per la Leonessa, che nel tanto atteso recupero della prima gara di campionato contro il Polignano vince 1-3 (28-30, 25-15, 15-25, 23-25 i parziali) e vola a 8 punti e seconda in classifica in solitaria all'inseguimento del VolleyUp & Eulogic di Acquaviva. Nelle quasi due ore di gara non manca lo spettacolo e come dimostrano in parte i parziali, non mancano equilibrio e rimonte.Nella Leonessa, mancano alcune ragazze e l'approccio alla gara, nonostante lo svantaggio iniziale e il successivo -5, vede una pronta risposta che permette di accorciare quanto meno a -2 sul 10-8. In questa fase del primo set, l'equilibrio la fa da padrone, ogni punto riceve la pronta risposta dell'avversaria, mantenendo di due punti il margine a favore della squadra di casa fino ad allungarsi, a +4 sul 18-14 con la Leonessa che sembra cedere il passo. A ciò, segue la sveglia con qualche richiamo all'attenzione di Marchisio, che permette alle altamurane di pareggiare sul 18-18 e tornando ad alternare i punti delle due squadre, con la Leonessa che prende il vantaggio per la prima volta su sul 19-20, allunga, seppur di poco, sul 19-22 per poi concedere al Polignano di tornare a -1 e rallentando, con la Leonessa che si porta sul +2 e al set point con 3 tentativi all'attivo. Il time out, sembra però deconcentrare le ragazze altamurane, che perdono tutte le opportunità di portare a casa il primo set e, anzi, si ritrovano sotto, 28-27, prima che un ulteriore time-out, dia loro la forza di ribaltare e vincere 28-30 il primo combattutissimo set.Ad un set molto equilibrato, seguono due set, quasi inusuali. Nel secondo set, infatti, il Polignano prende il completo dominio della gara. La squadra di casa in vantaggio di +6 (8-2) subito dopo il primo time-out del set, si ritrova in improvviso dominio totale allungando a +9 nel giro di cinque batture. La Leonessa prova a reagire, morde come può, ma non basta, sul 14-8 sembra cedere ancora il passo che resta stabile sul +8 per il Polignano per tutta la seconda metà del set, per poi divenire un tondo +10 nelle ultime battute del secondo set, che regala un 25-15 alle padrone di casa.Come detto, anche il terzo set, segue sulla falsa riga del secondo, ignorando completamente l'equilibrio iniziale, ma se nel precedente, il punteggio era di completo dominio dei polignanesi, in questo caso, il loro dominio non è del tutto visibile, anzi, ad una parte quasi equilibrata con un breve vantaggio stabile di +2, che raggiunge un massimo di +3 per Polignano, sul 10-7, segue una sfilza di 13 punti consecutivi della Leonessa che rimonta e va a +10 (10-20). Anche in questo caso, i punti restano pressoché invariati nel margine, finendo per far chiudere anche questo set, ma a parti invertite, con questo vantaggio e per 15-25.Punti alternati e vantaggi minimi, anche nel quarto e ultimo set della casa, come dimostrato dal parziale finale di 23-25. La Leonessa è prima avanti 4-6, poi viene rimontata e va sotto di altrettanti punti di differenza, sul 9-7. Questo tipo di situazione è però perfettamente alternato tra le due squadre, il set non sembra mai virare verso una delle due squadre e dunque la Leonessa a metà set è avanti nuovamente per due punti, sull'11-12, poi, anche in questo caso, pareggiato e rimontato e contro rimontato dalle altamurane che prendono un vero margine di +5 dal 15-20 al 17-22. Come spesso accade nelle nostre ragazze, però, a poche battute dalla fine del set, le avversarie tornano a farsi minacciose, accorciano nuovamente a -2, ma non basta e il set viene vinto dalla Leonessa per l'1-3 finale.Altra buona prestazione per le altamurane, che fanno capire di saper reagire anche nei momenti di difficoltà con la concentrazione, sempre al massimo per gran parte della gara. Terzo successo e 8 punti in classifica, al secondo posto, per la squadra di Marchisio, che conferma il buon momento.