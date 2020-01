Secondo successo di fila della Leonessa, 3-0 sul Lightning e 5° posto

E' una gara piena di emozioni quella del PalaBaldassarra valida per la giornata 13 del campionato di Serie D femminile di volley. Il team allenato da Claudio Marchisio si impone con forza in una partita al cardiopalma in cui Leonessa Altamura e Ostuni si sono giocate ogni punto fino all'ultimo palleggio. Risultato finale: 3-0 per le padrone di casa (parziali 25-21, 25-21, 26-24).Gara che si dimostra subito tesa quando già nel primo set e dai primi istanti di gara ogni punto veniva recriminato dalle due compagini andando a creare tanto nervosismo anche nei tifosi presenti al palazzetto. Un primo set che si gioca in completo equilibrio e che ad ogni punto di una delle due squadre trova la pronta risposta dell'avversaria. A dimostrar ciò, ancor più sono i punti di massimo vantaggio che entrambe le squadre si portano al primo time-out (8-10 ospite) con le ragazze altamurane avanti più volte nel set e poi riprese. Aumenta a tre nella seconda parte il massimo vantaggio ospite con l'11-14 che quasi inizia a far tremare la Leonessa che di pronta risposta reagisce, rimonta e si ritrova 20-17 nel suo momento migliore del set, prima di chiuderlo sul 25-21.Avanti 1-0 e con un pubblico caloroso a spingerle, le giovani leonesse iniziano al meglio anche il secondo set, portandosi 5-2 prima di cedere ad una grande reazioni del Lightning che ribalta il punteggio sull'11-12. Qui cessa definitivamente il vantaggio ospite nel set che da questo momento in poi non ritornerà mai seriamente in gare e si ritrova a cinque punti sotto (20-15), distacco diminuito nel finale, ma senza mai impensierire la Leonessa che chiude 25-21.2-0 e tanta sicurezza sono i fattori visibili nelle altamurane a inizio terzo set, tra i più combattiti della stagione. Eccezion fatta per i primi cinque punti ospiti, ribattuti con cinque punti consecutivi della Pastificio Dibenedetto, infatti, nel terzo set i punti vengono letteralmente alternate dalle due squadre con ospiti avanti varie volte di un solo punto e poi successivamente riprese.Sul 21-23 le speranze sembrano quasi finire, ma la carica di Vita Simone e di Claudio Marchisio crea nelle ragazze la fame giusta per combattere gli ultimi punti e portare le squadre sul 24-24 e aggiudicandosi sul 26-24 il set. Una gara sicuramente divertente e bellissima da vedere per gli appassionati di questo sport, che, nonostante il netto 3-0 dei set, ha visto comunque uno scontro alla pari tra le due team, come dimostrano i risultati dei tre set.Felicità anche nelle parole di Vita Simone contenta della gara delle sue ragazze che si aggiudicano una sfida difficile interpretando egregiamente anche l'aspetto tattico la gara. Ora meritato riposo in vista del turno 14 del prossimo 8 febbraio contro la Maxima Volley (3a), ma senza dimenticare gli impegni delle Under 16 e Under 18 in settimana.