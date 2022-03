Ruggito della Leonessa, vittoria al tie-break contro l'Acquaviva

Al Palasport Cupola di Altamura va in scena il recupero dell'undicesima giornata di campionato di serie C, l'ennesimo, per Biscò Leonessa che reduce da un periodo negativo nei risultati ha lottato anche contro l'esigenza Covid che ha infittito maggiormente il calendario accumulando in questo finale molte gare.Il primo set si apre con una prima fase titubante da parte della Leonessa che concede in avvio ritrovandosi sotto nel punteggio con due mini break da tre punti ospiti, sul 2-6. A quel punto è d'obbligo il time-out di Mister Marchisio intento a far entrare in partita le ragazze biancorosse, e l'obiettivo ben riesce. Rientrando in campo, infatti, la Biscò aggredisce la partita in modo differente, rimontando la gara 7-6 da prima e creando un buon vantaggio subito dopo (12-8). Un +4 che regge, così come regge il dominio instaurato dalle biancorosse che assaporano anche un +6 sul 20-14 e sul 22-16. Un margine importante diminuito di un solo punto al primo set-point dell'incontro, e primo di tre dei quattro disponibili, di cui ultimo decisivo, a favore della Leonessa, vinto 25-21.L'avvio del secondo set è simile a quello del primo atto. Con la sola differenza che la Leonessa sblocca il set, prima di ritrovarsi ancora sotto, questa volta 2-7, dopo un doppio break ospite. Il guizzo della Leonessa arriva subito ed è capace di pareggiare l'incontro sull'8 pari, ma questa volta non arriva alcuna rimonta. La Volley Up reagisce e la sfida si accende in un set pieno di spettacolo, equilibrio e palleggio. Il testa a testa è visibile anche da un punteggio che mai si trasforma in un break. Unici degno di nota il doppio break da 3 punti per le ospiti che valgono lo scatto decisivo per arrivare 21-24 al set point subito vinto.Nel terzo set l'inerzia è la stessa del finale precedente. Tanto equilibrio e punti alternati portano ad un break degno di nota solo a piena metà per il 7-10 della Volley Up. Un break presto rimontato dalla Leonessa e che porta ad un nuovo equilibrio che sarà la stessa Biscò a chiudere con due set point a disposizione sul punteggio di 24-22. L'avvio positivo del quarto set per la Leonessa è solo il clamoroso controsenso di questa partita. Subito break altamurano in avvio che porta al 3-1, poi un successivo per andare avanti 7-3. Un vantaggio ben retto dalla Leonessa che mantiene il +3 dal 9-6 al 14-11 ad un piccolo sussulto ospite, torna ad allontanarsi la Leonessa. Sul 17-13 sembra tutto liscio, poi il controsenso. La Volley Up, forse nel suo momento più complicato, rientra in partita e ribalta il punteggio 17-19. Poi ancora una parità e il vantaggio della Leonessa, solo fino al 21-20. Le ospiti prendono il sopravvento, 21-25.Al Tie-break la regola si riconferma. Per la quinta volta su cinque la squadra ad aprire il set perde. La prima metà del set è una perenne prova di forza. Il vantaggio iniziale della Volley Up viene ribaltato in 3-2 dalla Leonessa, che diventa 3-4 e ancora 7-4 per la Leonessa. Poi le ospiti cedono. La Leonessa prende il sopravvento con un break decisivo che le porta a +7, sul 13-6. Inutili i sussulti finali della Volley Up e due match-point annullati. La Leonessa porta a casa 15-9 il set e la gara.Seconda vittoria consecutiva per la Leonessa che raggiunge a 22 punti Gioia e Castellaneta con una partita in meno nella lotta al terzo posto. Distante la seconda, Monopoli, che avrà da recuperare altre due gare, di cui uno scontro diretto contro le biancorosse.