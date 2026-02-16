Pool salvezza A2: un altro tie-break, stavolta vincente

PANBISCO' LEONESSA ALTAMURA: Riva, Soriani 1, Caracuta 1, Bierria 21, Arciprete 12, Pulliero 11, Krasteva 28, Biagini (L1), Evola 6, Monitillo, Serafini, Ungaro, Chiesa, D'Onofrio (L2). All. Dell'Anna.E' PIU' VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: Mattioli, Costalli 22, Nosella 2, Morandi, Vazquez 14, Neri, Stafoggia, Dumancic 10, Pasquino 2, Faraone (L1), Ravarini 15, Nwokoye 16, Kovalcikova (L2). All.CuelloARBITRI: De Orchi, LanzaNOTE – Durata set: 26', 29', 28', 26', 14'. Tot: 2h 19min.MVP: Monika KrastevaUn'altra battaglia, un altro 3-2, questa volta però... è bianco-arancio.Nella terza giornata della Pool Salvezza la PanBiscò Leonessa Altamura supera al tie-break la "È Più Volleyball" Casalmaggiore (Cremona) al termine di una gara rocambolesca e carica di emozioni, disputata in un PalaBaldassarra gremito e trascinante. Riscattata così la sconfitta al quinto set a Marsala.La partita si è messa subito sui binari giusti per le padrone di casa, capaci di portarsi avanti 2-0 grazie a un avvio intenso e concreto. Casalmaggiore, però, ha confermato tutto il proprio valore reagendo con forza e qualità, rimontando fino al 2-2 e riaprendo completamente i giochi.Nel tie-break è tornata a ruggire la PanBiscò Leonessa: spinta da un tifo incessante e da un palazzetto infuocato, la squadra altamurana ha ritrovato lucidità nei momenti chiave, piazzando gli affondi decisivi e chiudendo una sfida equilibrata e combattutissima.Protagonista assoluta della serata Monika Krasteva, miglior realizzatrice e atleta più forte della gara con 28 punti messi a referto, trascinatrice nei momenti più delicati della gara e riferimento offensivo costante per le leonesse. Sul fronte ospite da segnalare la prestazione di Costagli, miglior realizzatrice per Casalmaggiore con 22 punti, autrice di una prova di grande sostanza. Casalmaggiore ha venduto cara la pelle, lottando su ogni pallone con l'obiettivo di strappare punti preziosi in trasferta. Ne è venuta fuori una gara di altissimo livello agonistico, con due squadre che hanno dato tutto in campo, senza risparmiarsi.Per le leonesse si tratta di una vittoria sudata ma fondamentale, che rafforza morale e classifica in vista dei prossimi impegni. La compagine altamurana resterà ora tra le mura amiche anche nella quarta giornata della Pool Salvezza, quando ospiterà il Club Italia per un'altra sfida che si preannuncia decisiva. Il cammino continua, con la consapevolezza che grinta, compattezza e il sostegno del pubblico possono fare la differenza.