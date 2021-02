Nella classifica provvisoria Team Altamura al secondo posto

Con una doppietta del solito Croce, elemento finora fondamentale, la Team Altamura sbanca sul campo ostico del Francavilla in Basilicata. Due reti, una per tempo, e la squadra di Monticciolo vince, per 0-2, una partita giocata con intelligenza. Concreta in fase realizzativa, coriacea in fase difensiva.Prosegue, così, il buon momento della Team Altamura e fa dimenticare alcuni incidenti di percorso su cui la formazione altamurana è inciampata.Nella classifica provvisoria la Team sale al secondo posto insieme al Picerno (oggi bloccato in casa dal Fasano), ad un punto dal Lavello (vincente in casa contro l'Andria). Da prendere, però, con le molle per le partite in meno del Picerno (-1), dell'Andria (-1), del Casarano (-2) e del Taranto (-4).Per l'ultima giornata di andata la Team incontrerà al D'Angelo il Molfetta.