La Leonessa resiste ma non basta

Reduce da una striscia di quattro gare senza sconfitta, la Leonessa Volley ospita al PalaBaldassarra il Palobitritto Volley in una gara dal peso importante per le giovani ragazze allenate da Claudio Marchisio. Le ragazze ospiti arrivano all'incontro con sei vittorie consecutive ed una squadra superiore, quanto meno sulla carta, oltre che con un ovvio intento di cercare i tre punti che le regalerebbero il primato in solitaria.La Leonessa parte nel migliore dei modi, il Palabitritto reagisce e rimonta, e porta avanti 7-11. Altri errori banali costano l'8-13. Poi la svolta e 14-15 prima di un time Out e con l'ennesimo punto di Moramarco che pesca un diagonale preciso che fino a quel momento era il vero e proprio punto debole delle ospiti. Lo spettacolo del primo set è immenso, si arriva al pari (19-19), poi nuovo allungo delle ospiti sino al 22-25 del primo Set.L'equilibrio del primo set della gara resta una costante nel successivo. La Pastificio Dibenedetto va sotto, ma un richiamo all'attenzione di Marchisio e qualche punto fortunoso riportano in gara la Leonessa sull'8-6. Dopo svariati punti con botta e risposta tra le due compagini, le altamurane continuano a spingere e con la prestazione della Papagno viene trascinata al 17-13 con delle giocate di alto livello. "Tremano" le altamurane in alcuni scambi (sino al 20-19), la Leonessa sembra aver perso smalto dopo una parte centrale di set dominata. Ma riprende il ritmo e arriva al 25-20 finale.Giunti ad un Set pari le due squadre si concedono un Set di dominio quasi completo a testa. Il terzo set resta nelle mani delle ragazze ospiti, con vari errori di testa della Leonessa che concedono molti falli per doppio tocco fino al 16-25 finale. Nel quarto set a dominare sono le ragazze di Marchisio con Papagno e Modeo a trascinare la squadra verso la conquista del 25-13 finale in un set veloce e diretto con le ragazze padroni di casa avanti anche ai due time out.La lunga gara del PalaBaldassarra, dunque, va decisa al tie-break che non manca di spettacolo. I punti vengono concessi con estrema difficoltà, ogni pallone viene combattuto fino all'ultimo palleggio e le squadre rispondono punto dopo punto, con il cambio campo effettuato sul risultato di 8-7. Alla ripresa, le cose non cambiano, Time Out sul 9-9 e sul 12-14, prima dell'ultimo sprint con il 13-15 con il quale si chiude l'incontro. Per le ragazze di Marchisio arriva un punto che le lascia al quinto posto in classifica, mentre i due punti conquistate dalla squadra allenata da Giovaniello servono ad agganciare a 27 punti in testa il Maxima Volley.Nonostante l'amaro della sconfitta c'è comunque soddisfazione per le ragazze della Leonessa che nonostante la giovane età hanno tenuto testa ad un avversario di grande spessore. Inoltre è da indicare la crescita che sempre più queste ragazze stanno avendo, cercando di rimediare anche dal lato psicologico un'importante lezione in quello che forse è l'aspetto che più pesa alle ragazze al momento. Anche l'allenatrice Vita Simone ritiene importante sottolineare il progresso fatto dalle ragazze, con la consapevolezza di avere come primo obiettivo la crescita delle stesse, prima ancora dei risultati, che comunque fin qui sono del tutto positivi.