Soccer Altamura
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Calcio a 5

Coppa Puglia C2: Soccer Altamura conquista la finale

Vittoria sofferta ai tempi supplementari

Altamura - domenica 22 marzo 2026 10.34
Al termine di una gara incredibile, intensa e ricca di colpi di scena, la Soccer Altamura supera per 6-5 dopo i tempi supplementari l'Atletico Città di Taranto e stacca il pass per la finale della Coppa Puglia di Serie C2. Al PalaDisfida di Barletta, davanti a un pubblico caloroso, va in scena una sfida destinata a restare nella memoria.

Parte bene la Soccer che si fa vedere subito in avanti, poi è il Taranto a crescere con il passare dei minuti, guadagnando campo e fiducia. Gli jonici sbloccano il risultato al 9′ in contropiede: Felice dalla destra pesca sul secondo palo Cava, che attende l'uscita di Vitale e gli fa passare la palla tra le gambe. Il raddoppio arriva all'11': Pestrichella perde palla nei pressi della propria area sotto la pressione di Mele, scambio rapido con Felice e conclusione vincente senza difficoltà. La Soccer sembra accusare il colpo ma, poco prima di metà frazione, riesce ad accorciare: Pasquale Lorusso imbuca per Giampietro, primo tentativo respinto da Pignatelli, ma sulla ribattuta, da terra, l'attaccante altamurano trova il varco giusto. Gli altamurani provano a ristabilire la parità, ma al 27′ il Taranto torna a +2: Tardiota riceve spalle alla porta, fa perno su Gramegna e inventa un pallonetto morbido che si insacca. Nell'ultimo minuto della prima frazione arriva anche il 4-1: Vitale si invola sulla destra e lascia partire una conclusione potente che si infila sul palo lontano.

È un'altra Soccer quella che rientra in campo nella ripresa. I ragazzi di mister Grimaldi partono fortissimo e all'8′ accorciano con Pestrichella, che trova la rete con una puntata da fuori deviata da un difensore. Un minuto più tardi la partita è completamente riaperta: ancora Pestrichella recupera palla in mediana, serve Maiullari che mette al centro per Forte, bravo a superare Pignatelli per il 4-3. Nella fase centrale della ripresa entrambe le squadre cercano il gol, ma è ancora la Soccer a colpire: al 18′ arriva il 4-4 firmato da Santacroce, abile a battere Pignatelli da distanza ravvicinata con un tocco preciso. Il pareggio dura poco, perché al 22′ l'Atletico torna avanti con Tardiota, che realizza direttamente da calcio di punizione. A questo punto i biancorossi si giocano la carta del power play, ma la difesa tarantina regge fino ai secondi finali. Poi, in pieno recupero, quando tutto sembra perduto, arriva il gol di Pestrichellache vale il 5-5 e trascina la sfida ai tempi supplementari.

Nell'extra time la tensione è altissima e le energie iniziano a calare. L'episodio decisivo arriva nel secondo supplementare: fallo di mano in area e calcio di rigore per la Soccer Altamura. Sul dischetto si presenta Forte, che con freddezza batte Pignatelli e firma il definitivo 6-5, completando una rimonta straordinaria. Il forcing finale del Taranto con il portiere di movimento non produce effetti: al triplice fischio esplode la gioia della Soccer Altamura, che conquista una finale meritata al termine di una partita epica.

Serie C2 – Coppa Puglia – Semifinale
️ Atletico Taranto Soccer Altamura 5-6 d.t.s.
Atletico Città di Taranto: Pignatelli, Turi, Sperandeo, Sessa. Lupoli, Mega, Cava, Felice, Vitale, Mele, Tardiota, Russo. Allenatore: Valentino Sperandeo.
Soccer Altamura: Vitale, DIbenedetto, Forte, Pestrichella, Santacroece, Giampietro, Maiullari, P. Lorusso, M. Lorusso, Gramegna, Angelastri. Allenatore: Rodolfo Grimaldi.
️Arbitri: Enrico De Bartolo (Molfetta) e Francesco Agostino De Pietro(Molfetta).
Marcatrici: 9′ pt Cava (T), 11′ pt Mele (T), 15′ pt Giampietro (S), 27′ pt Tardiota (T), 30′ pt Vitale (T); 8′ st Pestrichella (S), 9′ st Forte (S), 18′ st Santacroce (S), 52′ st Tardiota (T), 32′ st Pestrichella (S); 4′ sts Forte (S, rig.).
Ammoniti: Vitale, Mele, Sperandeo (T); Giampietro, DIbenedetto (S).
Espulsi: 28′ st Angelastri (S), per proteste, a fine partita Turi e Felice (T), per proteste.
Falli: 1-1, 2-3, 0-0,1-0.
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