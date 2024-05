Calcio a 5: la Soccer Altamura si gioca il tutto per tutto

Smaltita la delusione per la sconfitta rimediata domenica scorsa in casa del Pero (3-0), la Soccer Altamura è tornata immediatamente al lavoro per preparare la partita che può valere una stagione: questa domenica, infatti, al PalaPiccinni, va in scena la partita di ritorno del terzo turno di play-off di Serie B, una partita nella quale la squadra altamurana non potrà permettersi di fare calcoli, una partita da vincere assolutamente, ma anche con uno scarto importante.Certo non sarà facile, ma la squadra guidata da Vincenzo Tassielli ha tutte le carte in regola per ribaltare la situazione. D'altronde, arrivati a questo punto della stagione, tutte le partite diventano importanti e questo le calcettiste biancorosse lo sanno benissimo. Chiaramente, per arrivare alle final four in programma nel weekend di fine maggio, servirà una prestazione perfetta e, inoltre, la Soccer potrà contare sul pubblico amico che già due domeniche fa ha assiepato il palazzetto altamurano.Abbiamo affidato la presentazione della partita a mister Tassielli che, comunque, è voluto prima tornare ad analizzare la partita di andata: "Nonostante la sconfitta, abbiamo avuto le nostre opportunità. A dire il vero si è sentita la mancanza di Carone, assente per motivi personali, perché ci serviva un altro pivot. Inoltre abbiamo giocato in un ambiente surreale: il caldo era forte e si sentiva tutto nella tensostruttura. Purtroppo, poi, gli episodi sono stati sfavorevole e vale sempre la stessa regola: se non segni gol, lo subisci." Il tecnico biancorosso si è poi soffermato su quello che ci dovremmo aspettare questa domenica: "Dovrebbero essere tutte disponibili, ho visto una squadra che sta bene e ne ho avuto conferma durante l'allenamento di ieri che è stato molto intenso. Domenica dobbiamo giocare la partita più a viso aperto e dobbiamo essere più convinti su tutti i palloni se vogliamo recuperare il risultato".La partita sarà diretta da Mirel Iordache di Vasto e da Mauro Ferrone di Pescara, con Andrea Avezzano di Foggia al cronometro. Fischio d'inizio alle ore 18,00 con diretta streaming sulla nostra pagina Facebook a cura della redazione di Puglia5.it.