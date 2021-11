Biscò Leonessa, vittoria sofferta a Gioia del Colle

Vittoria sofferta per la Biscò Leonessa volley Altamura che prosegue la sua marcia nel torneo di serie C, girone B. Al Palacapurso di Gioia del Colle le ragazze biancorosse hanno superato le padrone di casa al tie-break, in una gara molto combattuta come dimostrano anche i parziali. Risultato finale: 2-3 (23-25, 26-24, 25-22, 17-25, 14-16).Molto agguerrite le padrone di casa della Gioiella Academy che hanno fatto di tutto per vincere la partita ma hanno dovuto arrendersi alla motivatissima e mai doma Biscò Leonessa.Due volte in svantaggio di un set, le atlete altamurane sono state brave a riaprire la partita, rimettendosi in carreggiata, e portando la contesa all'emozionante quinto set in cui ogni pallone ha fatto la differenza, sino alla liberazione e all'esultanza finale firmata dalle ragazze allenate da Claudio Marchisio. Il momento, dunque, è favorevole. Sia la condizione fisica che la concentrazione, pallone su pallone, fanno ben sperare.Domenica si torna in casa, per la terza giornata. Sul parquet altamurano è ospite la Greenergy Castellaneta.