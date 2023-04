Volontariato, ripulite alcune strade di periferia

La Puglia liberata da 13.785 chilogrammi di plastica e rifiuti dispersi nell'ambiente in un solo weekend. È l'eccezionale risultato raggiunto da Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica, nei 21 appuntamenti di pulizia ambientale tenutisi in contemporanea sabato e domenica per celebrare la "Giornata Mondiale della Terra". Quasi 1.600 volontari in azione per sensibilizzare concretamente cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell'inquinamento legato all'abbandono di rifiuti nell'ambiente. L'iniziativa ha coinvolto attivamente anche dieci università italiane e ha il supporto di MINI, partner che ne sposa i valori legati alla sostenibilità e all'attenzione dell'ambiente. Il weekend dedicato alla Terra avrà un'ulteriore finalità benefica con la piantumazione di alberi grazie alla collaborazione con il media partner Treedom, il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita.Ad Altamura i volontari hanno ripulito alcune strade periferiche, vicine all'abitato. Hanno raccolto un ingente quantitativo di rifiuti di vario genere che sono stati poi prelevati dalla Teknoservice e avviati a smaltimento.Come altre volte ribadito, i volontari meritano un grande plauso. Niente scalfisce il loro impegno, nonostante il diffuso scetticismo e il sentirsi dire "che tanto è inutile perché butteranno altri rifiuti". Purtroppo è così ma questo lavoro silenzioso è importante per fare crescere una vera cultura di rispetto dell'ambiente, troppo spesso solo declamata a parole.