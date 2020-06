Viabilità provinciale, intervenire sui punti critici

Viene accolta favorevolmente dalle comunità murgiane di Altamura e Santeramo il progetto della Città metropolitana di messa in sicurezza dell'incrocio di Casal Sabini, sulla strada provinciale 235 di collegamento tra le due città murgiane.Il progetto dell'ente metropolitana riguarda il miglioramento stradale all'intersezione con la provinciale 177 Sgarrone e con la strada comunale Mercadante, in località Casal Sabini, in territorio murgiano. Questo è un punto nevralgico della s.p. 235, posizionato su un lungo rettilineo. La realizzazione di una rotatoria serve a incrementare le condizioni di sicurezza, generalmente si procede a velocità superiori a quelle consentite.Sulla viabilità provinciale che circonda Altamura restano altri punti critici. Tra questi l'intersezione della sp 238 Altamura-Corato con la sp 202 "Murge di Gravina". Da tempo si attende la costruzione di una rotatoria che sotto il profilo progettuale e amministrativo ha già superato tutti gli esami ottenendo i relativi permessi. Ma, nel frattempo, non si conoscono più i tempi di realizzazione dell'opera.Serve attenzione pure alla strada provinciale 27 "Tarantina", particolarmente nel tratto Altamura-Gravina. In questo periodo gli accessi dalle strade comunali altamurane sulla provinciale presentano problemi di visibilità per la folta e alta vegetazione.