Riaperta strada provinciale Altamura Santeramo

Nella tarda serata di ieri è stata riaperta la strada provinciale 235 Altamura - Santeramo dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto il conducente di una betoniera, ribaltata e rimasta in parte di traverso sulla carreggiata sui tornanti di Santeramo. Per rimuovere il mezzo è stato necessario l'utilizzo di una grossa autogru.Nell'incidente è rimasto ferito in modo grave un lavoratore straniero (nordafricano), residente ad Altamura. Per un poli-trauma da strada è stato ricoverato all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, trasportato dall'ambulanza del 118 in codice rosso e ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.Sulla dinamica dell'incidente procedono i Carabinieri per gli accertamenti. Sul posto anche i Vigili del fuoco.