Strada Altamura Santeramo, una rotatoria a Casal Sabini

Sarà realizzata una rotatoria sulla strada provinciale 235, all'altezza di Casal Sabini, all'intersezione con le strade comunali esterne. Il progetto è stato redatto dalla Città metropolitana dopo una lunga serie di sollecitazioni per mettere in sicurezza questo tratto, attualmente il più pericoloso della strada di collegamento tra Altamura e Santeramo. Luogo in cui si sono spesso verificati incidenti stradali.Al progetto, nei giorni scorsi, è stato dato via libera dal consiglio comunale con la presa d'atto. Un atto preliminare necessario per procedere con la progettazione e con la definizione degli espropri.La località Casal Sabini è un punto nevralgico della strada per l'intersezione con due strade comunali esterne. E' presente una grande attività molitoria e sono ubicate altre attività ricettive, educative, ecc. così come è presente un nucleo abitativo rurale.La realizzazione di un rondò è necessaria per incrementare le condizioni di sicurezza sul lungo tratto rettilineo dove generalmente si procede a velocità superiori a quelle consentite.