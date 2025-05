Incidente con una betoniera, conducente ferito in modo grave

Il conducente di una betoniera è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale 235 Altamura-Santeramo, in territorio santermano. L'asfalto era viscido per la pioggia quando l'incidente è avvenuto. Il conducente ha riportato un poli-trauma da strada ed è stato soccorso e poi trasportato con ambulanza del 118 all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in prognosi riservata.La strada è percorribile con una restrizione della carreggiata. Ci vorrà una grossa autogru per poter rimuovere la betoniera, in tal caso la strada potrebbe essere del tutto chiusa.Sulla dinamica dell'incidente procedono i Carabinieri per gli accertamenti. Sul posto anche i Vigili del fuoco.seguono altri dettagli