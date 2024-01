Viabilità: divieti stradali in via Parisi (via Corato)

via Parisi, nel tratto compreso fra via La Neviera e viale Padre Pio;

viale Mons. Chierico, nel tratto compreso fra Piazza Stazione e via Parisi (rotatoria).

Oggi, nella Giornata della memoria, per la cerimonia di intitolazione della rotatoria stradale in via Parisi agli Internati militari italiani (Imi) di Altamura, il comando di Polizia locale ha emesso un'ordinanza con disposizioni per la circolazione stradale.Dalle ore 9.30 alle ore 11.30, e comunque sino al termine della manifestazione, con il provvedimento si ordina la chiusura temporanea, con sospensione della circolazione al traffico veicolare, di: