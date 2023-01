Via libera europeo agli insetti a tavola. "No, grazie"

"Grilli e insetti o pane di Altamura?". E' il tema di un convegno promosso dal deputato della Lega, Rossano Sasso, che è programmato venerdì 3 febbraio, alle ore 19.15, presso la sala consiliare del Comune. Intervengono i deputati Sasso e Davide Bellomo e il sottosegretario all'agricoltura Luigi D'Erano. Si parlerà di politiche agricole e di sovranità alimentare nell'agenda di Governo."L'attacco alla nostra sovranità alimentare sferrato dalle multinazionali per colpire i nostri agricoltori e i nostri allevatori - ha detto Rossano Sasso - è giunto ad un punto cruciale. Vogliono farci credere che mangiare insetti sia giusto e politicamente corretto, mentre mangiare carne è pericoloso per il nostro ambiente. Ora che anche in Europa sono stati autorizzati vendita e commercio di farina di insetti, larve e altre schifezze simili, inizieranno ad attuare politiche tali da far lievitare i prezzi della carne in modo da spingere il popolo, negli anni, a mangiare sempre più insetti. Vogliono colpire il made in Italy, dicendo che il nostro olio, il nostro vino e il nostro pane fanno male alla salute."E per convincere l'opinione pubblica - aggiunge Sasso - utilizzeranno tutti i mezzi a disposizione: dai cantanti ai personaggi famosi, dalle serie TV agli influencer per dire quanto è bello mangiare gli insetti. Una vera e propria battaglia culturale. Già propongono di inserire nelle mense scolastiche farina di insetti e schifezze varie. La Lega è in prima linea per difendere la nostra sovranità alimentare e le nostre tradizioni enogastronomiche e soprattutto per tenere lontano queste schifezze dalle mense delle nostre scuole e dai nostri bambini. Per questi motivi come Lega abbiamo depositato una risoluzione urgente in Commissione Cultura a mia prima firma per sensibilizzare docenti, famiglie ed alunni sul pericolo di questa deriva e per difendere la nostra sovranità alimentare partendo proprio dalla scuola e insieme al collega on. Davide Bellomo e al Sottosegretario di Stato all'agricoltura e alla sovranità alimentare on. Luigi D'Eramo abbiamo deciso di lanciare questa iniziativa da un luogo simbolo della tradizione gastronomica italiana: Altamura, la città famosa in tutto il mondo per il pane".