Via libera agli sport da contatto

Via libera alla ripresa dello sport da contatto in Puglia. Da oggi è possibile praticarlo per effetto di un'ordinanza del presidente Michele Emiliano con cui stabilisce che è consentita la ripresa degli sport di contatto sul territorio regionale nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida per la ripresa dello svolgimento di tale attività sportiva.Rispetto a quanto deciso su scala nazionale (con il "no" del comitato tecnico scientifico del Governo), il provvedimento di Emiliano si basa sul ''rischio basso'' per il coronavirus, così come riscontrato dal coordinamento epidemiologico guidato da Pierluigi Lopalco."L'attuale andamento della situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio pugliese - si legge nel provvedimento - come accertato dal dipartimento Promozione della Salute ai fini dell'emanazione delle precedenti ordinanze, confermata da ultimo dal report del Responsabile del Coordinamento emergenze epidemiologiche riferito alla settimana 12 – 18 giugno 2020, consente la ripresa degli sport di contatto, in quanto in tutta la regione la situazione epidemica è caratterizzata da un rischio basso".Le linee guida prescrivono distanziamento personale di un metro in tutti gli ambienti compresi docce e spogliatoi, uso di mascherina, controllo degli accessi, pulizia costante. L'uso di mascherina e il distanziamento non valgono per la pratica sportiva.