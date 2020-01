Vetrata della Cattedrale danneggiata da scoppio di botti

La vetrata della Cattedrale, sovrastante la Porta Angioina, è stata danneggiata questa notte dallo scoppio di botti. Sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Non è la prima volta, anche in passato erano avvenuti episodi dello stesso tipo.Amaro il commento di don Nunzio Falcicchio, responsabile diocesano per i beni culturali. "Ancora una volta l'imprudenza, la sfacciataggine e l'inciviltà hanno ferito la nostra Cattedrale. Un disastro che si ripete con danni", sono le sue parole sui social.Questa notte, nonostante l'ordinanza comunale di divieto di accensione di oggetti esplodenti, per i festeggiamenti di inizio 2020 si è "sparato" in quantità industriali.