Verde pubblico, avviso per la donazione di alberi

Il Comune di Altamura ha pubblicato un avviso per la donazione di alberi da parte di cittadini (singoli o associati), associazioni, enti no profit, aziende, per realizzare interventi che permettano un accrescimento del patrimonio arboreo pubblico. L'iniziativa nasce per semplificare questa procedura, a seguito del numero frequente di donazioni fatte negli ultimi anni.Coloro che intendono manifestare il proprio interesse a donare gli alberi devono far pervenire una manifestazione di interesse da settembre a febbraio di ogni anno (quindi è possibile farlo in questo e nel prossimo mese). Sul portale istituzionale del Comune è pubblicata la modulistica. Ogni donazione verrà iscritta in un apposito registro. I primi alberi donati potranno essere utilizzati, ad esempio, per il progetto di riqualificazione in piazza Orazio Persio e piazza don Tonino Bello.Nel frattempo la stessa amministrazione comunale sta sostenendo l'aumento degli alberi della città attraverso la piantumazione di alberi in aree in cui sono stati abbattuti in passato. Saranno piantumati, inoltre, 151 nuovi alberi, uno per ogni laureato dello scorso anno, durante il periodo della pandemia, donati dalla Regione Puglia in occasione dello Smart Graduation Day.