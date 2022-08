Più alberi nel territorio della Città metropolitana

Ilha accolto la proposta presentata dallanell'ambito dell'Avviso pubblico "Forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane".Si tratta di(Altamura, Bari, Bitetto, Conversano, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Modugno, Mola di Bari, Noci, Putignano e Sannicandro di Bari) eche saranno finanziati con circaIl bando nazionale, destinato alle Città metropolitane, rientra nella misura "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" del(PNRR) ed è finalizzato a mettere in atto una serie di azioni per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità.In linea con gli obiettivi generali del bando, la Città metropolitana di Bari ha presentato il progetto "" che prevede una serie interventi di rimboschimento sumediante la conversione di suoli agricoli poco produttivi o di aree fortemente degradate per un totale di circasia alberi che arbusti a seconda del contesto. Il progetto è triennale e prevede un finanziamento complessivo di 21 milioni di euro. Tali interventi di rimboschimento garantiranno, inoltre, l'incremento della stabilità dei territori grazie all'azione antierosiva e regimante delle acque meteoriche, già riconosciute ai boschi.L'idea progettuale, in linea con il modus operandi dell'Ente, è frutto di"La sfida ambientale è una delle priorità nell'agenda di governo dei prossimi anni su scala nazionale, regionale, metropolitana e municipale; dalle grandi trasformazioni urbane e infrastrutturali ai piccoli gesti quotidiani – spiega il sindaco metropolitano-. Di qui la scelta di intervenire su diversi assi strategici a livello metropolitano che ci permettano di agire sul territorio attraverso la creazione di veri e propri "corridoi verdi" che possano dare respiro ai Comuni e ai cittadini. Questo progetto di riforestazione urbana, declinato su 12 interventi è solo il primo passo in tal senso. Siamo decisi a rendere questi interventi strutturali nei prossimi anni investendo anche risorse proprie dell'ente. Inoltre, i progetti candidati e finanziati non rappresentano soltanto un importante ristoro ambientale, ma un'occasione di rigenerazione urbana su quelle aree dei Comuni che sono incolte, non sono utilizzate o nella peggiore delle ipotesi diventano oggetto di degrado e incuria".Nella progettazione degli interventi, a cura di uncoordinato dal dirigente del Servizio Ambiente,e composto da ingegneri, agronomi, biologi ed esperti tecnico ambientali, è stato tenuto conto, in un'ottica di rigenerazione urbana, di una interconnessione sostenibile fra zone rurali, aree periurbane e centri abitati mediante il recupero e la rifunzionalizzazione di siti in disuso o in stato di abbandono.Le specie arboree e arbustive da impiantare sono state individuate in base agli ambiti territoriali di appartenenza, nel rispetto delle associazioni forestali e delle peculiarità climatiche dei vari lotti. Nella scelta delle combinazioni specifiche per ogni sito di intervento, il gruppo di lavoro ha rispettato alcune condizioni obbligatorie riguardanti la distribuzione spaziale delle principali specie forestali considerate, la loro presenza all'interno di associazioni fitosociologiche, la contestuale presenza di altre specie arboree e/o arbustive, le caratteristiche climatiche dei singoli siti di intervento.Si tratta prevalentemente di specie che appartengono alle associazioni costituite dal, ubicate ad altitudini non superiori i 250 m slm. Due siti di intervento appartengono ad associazioni composte datipiche nelle aree delle Murge di Sud Est, tre siti di intervento contemplano al loro interno associazioni a(quote che variano fra i 350 ed i 550 m slm), infine solo un sito è ascrivibile alla serie preappenninica del