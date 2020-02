Maltempo, oggi chiusi il cimitero e i parchi

Per il maltempo oggi ad Altamura restano chiusi il cimitero i parchi gioco. Lo ha disposto la sindaca Rosa Melodia, per la pubblica incolumità per evitare rischi da cadute. La situazione è monitorata dalla Polizia locale e dalla Protezione civile.Ieri, in tarda serata, il vento forte ha fatto cadere un albero in viale Regina Margherita dall'ex ospedale. E' stato rimosso da una squadra di operai della Asl.Ieri pomeriggio, inoltre, sono stati controllati tutti i siti sensibili della città di Altamura, sempre nell'ottica di un monitoraggioLa prima cittadina raccomanda a tutti "la massima prudenza evitando situazioni che possano creare pericoli per se stessi o per gli altri".