Vento forte, allerta meteo anche per domani

Anche per la giornata di domani (mercoledì 23 febbraio) la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo gialla per forte vento. La previsione riguarda anche la "Puglia centrale bradanica" che corrisponde all'area murgiana.In base all'ultimo messaggio questa è la previsione: "Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali".Come sempre, la Protezione civile raccomanda ai cittadini di seguire le comuni regole di comportamento in caso di eventi meteo avversi.