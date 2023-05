Varato il nuovo regolamento edilizio comunale

Adozione (non ancora approvazione). Aperti i termini per presentare le osservazioni

Con Delibera Commissariale n. 95 del 26 aprile 2023, pubblicata sull'Albo pretorio il 28 aprile 2023, è stato adottato il Regolamento Edilizio Comunale. Il nuovo Regolamento Edilizio è stato redatto dal III Settore "Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura sulla base del modello proposto dalla Regione Puglia. Nella definizione della disciplina regolamentare della Seconda Parte del Regolamento Edilizio, sono stati utilizzati i principi generali dello sviluppo sostenibile e per la costruzione di una città resiliente.II nuovo Regolamento Edilizio risulta ispirato ai seguenti criteri informatori:a. semplificazione dell'azione amministrativa;b. difesa della qualità e del decoro urbano;c. flessibilità d'uso, recupero, riuso e riciclo delle costruzioni;d. ampliamento delle prestazioni funzionali delle costruzioni;e. incremento della sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica in ambito urbano;f. rispetto del paesaggio e del verde urbano.L'Amministrazione sta trasmettendo copia del Regolamento adottato agli ordini professionali per garantire il massimo coinvolgimento delle competenze tecniche e la loro adeguata partecipazione.Chiunque potrà presentare osservazioni (con le modalità previste dalla legge) al Regolamento da far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo:protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it entro non oltre il 28 GIUGNO 2023;Il nuovo Regolamento Edilizio Comunale può essere visionato ed è scaricabile sul sito istituzionale al seguente link (fai copia-incolla):https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/amministrazione/settori-e-aree-di-competenza/iii-settore/servizio-edilizia-privata