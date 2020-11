Una scuola dell'infanzia chiusa per sanificazione

Con ordinanza sindacale n.79 del 19/11/2020 è stata disposta la chiusura in via precauzionale del plesso di scuola dell'infanzia "Wojtyla", con sede in via Minniti, per oggi, giovedì 19 e per domani venerdì 20 novembre. Lo rende noto l'amministrazione comunale. Il provvedimento è stato adottato nell'ambito delle misure per l'emergenza coronavirus.Infatti la chiusura in via precauzionale è stata disposta, su richiesta dell'istituto scolastico, al fine di "effettuare le operazioni di sanificazione degli ambienti, a seguito della comunicazione di isolamento domiciliare fiduciario per una sezione del plesso, da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari".